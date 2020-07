“Schlag den Schlagi” mit IRONMAN 70.3 World Champion Gustav Iden

Am 19.7.2020 treten nationale und internationale Top-Profis in Podersdorf am See (Burgenland, Österreich) bei einem neuartigen Jagdrennen über drei Disziplinen gegeneinander an. Mit dem Wahl-Salzburger Patrick LANGE (Triathlon-Weltmeister auf Hawaii 2017 & 2018) und dem Norweger Gustav IDEN (Triathlon 70.3 Weltmeister Mitteldistanz 2019) stehen einander sogar zwei Weltmeister gegenüber.

Das Jagdrennen startet mit vier Teams und mit zeitversetzten Starts der Verfolgerteams über drei Distanzen. Der Einzelstarter (Christoph SCHLAGBAUER, AUT) wird von drei Teams verfolgt, die mit einem Zeithandicap starten und jeweils versuchen, als erstes Team ins Ziel zu kommen. Dabei wechseln sich die einzelnen Teammitglieder der Verfolger nach im Vorfeld festgelegten Distanzen ab, bis eine Disziplin absolviert ist. Alle drei Distanzen summieren sich dabei jeweils zur Triathlon Langdistanz.

Der Gejagte

Christoph SCHLAGBAUER (AUT, Vize-Weltmeister in Altersklasse auf Hawaii,)



Jäger 1: Team Half

Simone KUMHOFER (AUT, Staatsmeisterin 2018 Langdistanz) Paul RUTTMANN (AUT, Staatsmeister 2018, 2019 Langdistanz)



Jäger 2: Team Olympic

Julia HAUSER (AUT, x-fache Staatsmeisterin, Olympionikin) Kristian BLUMMENFELT (NOR, Inhaber Weltbestzeit 70.3 Mitteldistanz) Gustav IDEN (NOR, 70.3 Weltmeister Mitteldistanz 2019) Casper STORNES (NOR, Gewinner WTS Bermuda)



Jäger 3: Team Patrick Lange

Patrick Lange (GER, 2x IRONMAN Weltmeister Hawaii 2017 & 2018) Startplatz für Joker 1 Startplatz für Joker 2



Die Startplätze für die Joker werden auf der Facebook Seite des Austria Triathlons verlost.