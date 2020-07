Südsteiermark Triathlon 2020 abgesagt

Leider musste gestern auch der Südsteiermark-Triathlon abgesagt werden. “Vor allem im Hinblick auf den Umstand, dass wir für gewöhnlich Athletinnen und Athleten aus mehr als zehn Nationen bei uns in der Südsteiermark begrüßen dürfen, stellt uns vor die unlösbare Aufgabe in den Tagen vor dem Bewerb, als auch am Wettkampftag für alle TeilnehmerInnen und HelferInnen absolute Sicherheit zu gewährleisten,” so die Veranstalter auf ihrer Homepage und führt weiters an: “Wir sehen das aber insofern auch positiv, da wir nach 13 intensiven Jahren auch mal eine Kreativpause machen können. Wir werden die Zeit definitiv nutzen über mögliche Adaptierungen nachzudenken, die euch nächstes Jahr einmal mehr wieder einen schönen und spannenden Triathlon bei uns in der Südsteiermark erleben lassen.”