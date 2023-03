Nach einer kurzen, dafür aber intensiven Vorbereitung startete Florian Brungraber heute erfolgreich in die Saison. Auf und rundum den Formel 1-Kurs von Abu Dhabi holte er sich über 750m Schwimmen, 20km Handbike und 5km Rennrollstuhl in 57min 49Sek den Sieg.

„Es war ein gutes solides Rennen. Die reine Schwimmzeit war ganz gut und am Rad habe ich mich darauf konzentriert meine geplanten Watt zu kurbeln. Am Rennrollstuhl bin ich eine Kurve mal auf nur zwei Rädern gefahren. Auf der zweiten Runde habe ich dann aber gemerkt, dass der Punch noch nicht so da ist, wie er es dann zum Saisonhöhepunkt sein soll. Aber es war ein ganz gutes Rennen!“, so Brungraber zufrieden im Ziel.

Von Abu Dhabi aus geht es für den Oberösterreicher heute gleich direkt zurück nach Wien und weiter nach Samorin (SVK). Dort findet morgen die Gala des europäischen Triahtlonverbandes statt, wo die “Athleten des Jahres 2022” gekürt werden. Brungraber ist hier neben dem Spanier Daniel Molina und dem Franzosen Jules Ribstein zum “Paratriathleten des Jahres” nominiert worden.

Der nächste Renneinsatz wird mit dem Handbike dann im Rahmen des Linz Donau Marathons am 16.04.2023 sein.