Paul Ruttmann hat beim Triathlon in Kirchbichl die Konkurrenz deklassiert und am Rad den Grundstein zu seinem Sieg gelegt. Der Oberösterreich kam direkt aus dem Höhentraining in seiner Vorbereitung auf den IRONMAN Frankfurt, der sein nächstes großes Rennen ist.

Olympiastarter Lukas Hollaus führte erwartungsgemäß das Feld aus dem Wasser. Dicht an seinen Fersen allerdings Rafael Lukatsch. Dahinter schwamm alleine Ruttmann. Mit einem schnellen Wechsel stieg Lukatsch als erster Athlet auf das Rad und setzte sich an die Spitze des Feldes. Auf der Radstrecke fiel danach die erste Vorentscheidung. In seiner Paradedisziplin zeigte Ruttmann auf und fuhr mit 49:14 Minuten die absolut schnellste Zeit auf der anspruchsvollen Radstrecke. Dahinter folgte Lukatsch mit 53:54 Minuten noch vor Hollaus mit 57:03 Minuten. Während Ruttmann seine Führung mit fünf Minuten Vorsprung ins Ziel brachte, überholte im Lauf noch Hollaus mit der schnellsten Laufzeit Lukatsch und sicherte sich Rang zwei. Rang drei ging an Rafael Lukatsch.

Bei den Damen siegte die Finkensteinerin Lisa-Maria Dornauer mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Sabrina Exenberger und Katrin Esefeld.