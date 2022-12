Der Weg raus aus der Pandemie zurück in die Normalität und zu alten Gewohnheiten. So könnte man wohl die Garmin Connect Daten aus dem Jahr 2022 beschreiben. Der heute veröffentlichte Garmin Connect Fitness Report 2022 gibt Aufschluss über die sich ändernden Bewegungsgewohnheiten von Garmin-Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt. Die Erkenntnis: Millionen von ihnen kehren zu ihrer sportlichen Routine aus der Zeit vor der Pandemie zurück, wobei die Anzahl der in der Garmin Connect App aufgezeichneten Aktivitäten ein neues Allzeithoch erreichte. Viele Garmin Fans sind zurück, egal ob im Büro, im Fitnessstudio oder an ihren Lieblingsurlaubsorten.

Einige der spannendsten Einblicke in die Garmin Connect Daten 2022:

Aktivitäten zu Hause, die in der Zeit der Lockdowns in die Höhe schnellten, wie Indoor-Cycling und Yoga, flachten ab. Indoor-Aktivitäten, die häufig nicht zu Hause durchgeführt werden können, wie Indoor-Running, Indoor-Klettern und Bahnen schwimmen, nahmen wiederum stark zu.

Mit dem Wiederanstieg der Freizeitreisen im Jahr 2022 stiegen auch die Urlaubsaktivitäten wie Skifahren, Tauchen, Segeln und Surfen. Dabei waren Skifahren und Snowboarden die beliebtesten Garmin Connect-Aktivitäten im Urlaub mit einer Steigung von 143% im Vergleich zum Vorjahr.

Gravelbiken ist weiterhin auf dem Vormarsch mit einem Anstieg der erfassten Aktivitäten um 40% gegenüber 2021.

Schritt für Schritt durch den DACH-Raum

Auch im Jahr 2022 wurden wieder zahlreiche Schritte zurückgelegt. Dabei haben im DACH-Vergleich eindeutig die Schweizerinnen und Schweizer die Nase vorne. Im Durchschnitt haben sie 8.896 Schritte zurückgelegt, während die Österreicherinnen und Österreicher auf 8.574 kommen. Schlusslicht sind die Deutschen mit 8.539 Schritten.

Radfahren

Es ist nicht verwunderlich, dass generell mehr Aktivitäten aufgezeichnet wurden. Bemerkenswert ist jedoch, welche Kategorien des Radfahrens stark zugelegt haben. Wie sich herausstellt, haben die Rennradfahrerinnen und -fahrer, sowie die Gravelbikerinnen und -biker unter euch sich wirklich ins Zeug gelegt. Das Rennradfahren hat um 8 % zugenommen und beim Graveln wurden sage und schreibe 40 % mehr Aktivitäten aufgezeichnet als im Jahr 2021.

Laufen

Ganz gleich, wie das Leben spielt – ob wieder im Büro gearbeitet und die Zeit für das morgendliche Training stattdessen mit Pendeln verbracht werden muss – Garmin-Nutzerinnen und Nutzer finden immer eine Möglichkeit, laufen zu gehen. Es wundert daher nicht, dass Laufbandaktivitäten dieses Jahr um 13 % und Indoor-Laufaktivitäten um 17 % angestiegen sind.

Das heißt aber nicht, dass alle drinnen geblieben sind. Das Bahntraining hat sich mehr als verdoppelt!

Schwimmen

Bahnschwimmen verzeichnete im Jahr 2022 einen Anstieg von 34 % und die allgemeinen Schwimm-Aktivitäten von 13 %.