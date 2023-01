IRONMAN bestätigt die alternierende IRONMAN World Championship in Kona, Hawaii und Nizza, Frankreich. Zeitgleich hat IRONMAN auch die neue Slotverteilung bekannt gegeben. Und dabei zeigt sich: Die Qualifikation für die Herren für die IRONMAN World Championship in Nizza 2023 wird so leicht, wie noch nie für eine Weltmeisterschaft. 150 Qualifikationsplätze gibt es für die Herren beim IRONMAN Austria in Klagenfurt zu holen – 50 für die Damen in Klagenfurt für Kona. Mehr Plätze gibt es nur beim IRONMAN Nizza. 200 Plätze werden in Nizza für die World Championship in Nizza vergeben.

Ein Ausblick auf das Jahr 2024 lässt die Männer allerdings schaudern. Bei den bereits bestätigten Rennen zeigt sich, dass die Slots auf 15-20 pro Rennen gekürzt werden.