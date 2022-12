Jahreslizenznehmer des Österreichischen Triathlonverbandes profitieren von einem zusätzlichen Versicherungsschutz und sparen bei Bewerben den Kauf einer Tageslizenz. Die Jahreslizenz kann ab 1. Jänner bei einem Verein beantragt werden – dieser leitet den Antrag an den Österreichischen Triathlonverband weiter, der die Jahreslizenz ausstellt. Du erhältst wenige Woche nach deinem Antrag die Jahreslizenz in physischer Form von deinem Verein. In anderen Ländern wird im Zuge einer Digitalisierungsoffensive und für mehr Nachhaltigkeit auf eine App als Jahreslizenz gesetzt.

Mit einer Jahreslizenz gelten allerdings auch zusätzliche Regeln für die Athleten. Eine ist der Vereinsübertritt, der für Jahreslizenznehmer ausschließlich im Dezember möglich ist.

Für einen Vereinswechsel benötigt der Österreichische Triathlonverband das unterschriebene Vereinsabmeldeformular jenes Vereins, für welchen der Athlet im Jahr 2022 eine Jahreslizenz hatte.