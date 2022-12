Die Gewinner der Challenge Family Race Awards 2022 stehen fest. Die Auszeichnungen wurden beim jährlichen Treffen der Rennleiter auf Gran Canaria bekannt gegeben. In insgesamt elf Kategorien hatte die Challenge Family um die Stimmen der Athletengebeten. In drei Kategorien ging die Auszeichnung nach Roth. Leer aus gingen in diesem Jahr die Veranstaltungen in Österreich.

Mit den Challenge Family Awards werden die Rennleiter für ihre Verdienste um den Triathlonsport gewürdigt, über die Tausende von Athleten aus der ganzen Welt abstimmen. “Die Challenge Family Awards unterstreichen unser Engagement für #AllAboutTheAthlete”, sagt Jort Vlam, CEO der Challenge Family. “Sie feiern nicht nur die Rennen, die in dieser Saison wirklich herausragend waren, sondern auch die Athleten. Die Auszeichnungen werden nicht von uns ausgewählt, sondern von den Athleten. Es ist ihre Stimme, die zählt, und es ist ihre Stimme, die zusammen mit den Rennen gefeiert wird. Die Zeiten in der Veranstaltungsbranche sind nach wie vor hart, und obwohl heute Abend nur eine Handvoll Rennen ausgezeichnet werden konnte, möchte ich das Engagement all unserer Ausrichtungsteams würdigen, die ausnahmslos alles für den Sport geben und sich dafür einsetzen, dass jeder Athlet das Rennen seines Lebens erlebt.”

Die Gewinner der Challenge Family Race Awards 2022 sind:

Rennen des Jahres – Challenge Peguera-Mallorca, Spanien

Bester Austragungsort – The Championship /Challenge Šamorin, Slowakei

Bestes Schwimmen – Challenge Taiwan

Bestes Radfahren – Challenge Roth, Deutschland

Bester Lauf – Challenge Almere-Amsterdam, Niederlande

Beste Zieleinlaufparty – Challenge Peguera-Mallorca, Spanien

Beste Fans – Challenge Roth, Deutschland

Bestes neues Rennen – Challenge Sanremo, Italien

Beste Verpflegung nach dem Rennen – Challenge Gdańsk, Polen

Am umweltfreundlichsten – Challenge Roth,Deutschland

Familienfreundlichste – Challenge Salou, Spanien