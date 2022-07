Bei den Damen, die 10 Minuten nach den Männern gestartet sind, konnte Therese Feuersinger dem Rennen ihren Stempel aufdrücken. Mit der schnellsten Schwimmzeit konnte sie auf der anspruchsvollen Radstrecke ihren Vorsprung gut verwalten und beim abschließenden Lauf ihren zweiten Titel in diesem Jahr holen. Mit der schnellsten Radzeit konnte sich die Titelverteidigerin Simone Kumhofer Silber und Jacqueline Kallina Bronze holen. Auch bei der Ehrung der Staatsmeister war Feuersinger nicht zu bremsen und gewann die Bierdusche gegen Lukas Hollaus, der sich von der Angriffslust von Feuersinger überrascht zeigte.

Therese Feuersinger: „Auf der Strecke war es sehr hart und ich habe von Anfang an versucht beim Schwimmen so viel wie möglich herauszuholen, weil ich gewusst habe, dass die Simone am Rad sehr stark fährt. Ich habe gewusst, dass der Vorsprung immer kleiner wird und bin froh, dass es sich beim Laufen noch ausgegangen. Das gibt Motivation fürs Höhentrainingslager und die bevorstehenden Weltcups.“

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Olympische Distanz, Obertrum, Damen

1. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 2:14:01h

2. Simone Kumhofer (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 2:18:16h

3. Jacqueline Kallina (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 2:22:46h