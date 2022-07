Am Sonntag werden im Rahmen des Trumer Triathlon die Staatsmeisterschaften über die Olympische Distanz mit den Favoriten Luis Knabl und Lukas Hollaus bei den Herren, sowie Therese Feuersinger bei den Damen ausgetragen. Danach geht es für die Athleten über die Mitteldistanz um den prestigeträchtigen Sieg am Trumer See.