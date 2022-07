Im Rahmen des Trumer Triathlons wurden heute die Staatsmeister auf der Olympischen Distanz gekürt. Wie auch schon vor einem Monat auf der Sprintdistanz heißen die beiden Titelgewinner Therese Feuersinger und Lukas Hollaus.

Aller guten Dinge sind drei

Bei strahlendem Sonnenschein fiel heute pünktlich um 08:15 Uhr der Startschuss für die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften auf der Olympischen Distanz über 1,5km Schwimmen, 41,8km Radfahren und 10km Laufen. Als Erster stieg dabei Olympiastarter Luis Knabl, dicht gefolgt von Lukas Kollegger, mit passablem Vorsprung aus dem Trumer See. Auf der Radstrecke konnte dann aber Lukas Hollaus und Moritz Meier ihre Qualitäten ausspielen und sich an die Spitze setzen. Gleich nach dem zweiten Wechsel ließ Tokiostarter Lukas Hollaus keinen Zweifel aufkommen, dass er nach dem Sprinttitel vor einem Monat in Wels heute auch den auf der Olympischen Distanz holen wird. Mit der schnellsten Rad- und Laufzeit gelang ihm dies ungefährdet vor Knabl, der für das Rennen sein Höhentrainingslager in St. Moritz unterbrach. Auf Rang drei landete der Vorarlberger Moritz Meier.

In Führung liegend wurde Langdistanz-Ass Georg Enzenberger von einem Kamera-Motorrad zu Fall gebracht. Nach knapp 20 Kilometern wollte der Motorradfahrer rechts abbiegen, obwohl die Strecke gerade aus führte und brachte dabei den Oberösterreicher zu Fall, der gegen eine Gitterabsperrung prallte. “Live-Übertragungen im Triathlon sind für den Sport wichtig, aber so etwas darf nicht passieren,” zeigte sich Enzenberger im Ziel enttäuscht.

Lukas Hollaus: „Ich bin mit dem Ziel den Titel zu holen ins Rennen gegangen. Ich habe aber gewusst, dass ich nicht der Favorit bin, habe aber die Herausforderung gerne angenommen. Es ist alles perfekt aufgegangen. Ich übertreffe immer wieder meine Erwartungen und so macht es Spaß. Vor allem in Obertrum vor Heimpublikum.“

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Olympische Distanz, Obertrum, Herren

1. Lukas Hollaus (TV Zell/See, S), 1:58:47h

2. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), 2:00:42h

3. Moritz Meier (Tri Team Bludenz, V), 2:03:14h