Die Österreichische Triathlon-Szene hat einige Klassiker zu bieten. Dazu zählen die IRONMAN Bewerbe, die Challenge Bewerbe, der Apfelland Triathlon, die ALOHA SPORT Events, der Mostiman und vor allem ein Event: Der Trumer Triathlon! Wobei “Triathlon” nicht der richtige Ausdruck ist. Das sportverrückte “Obertrum” in Salzburg flippt drei Tage aus und feiert ein Sportfest der Extraklasse.

Sei es beim Auftakt-Seecrossing, dem Charity Run, den Nachwuchsbewerben oder den Triathlon-Bewerben! An drei Tagen werden aus normalen Menschen Helden – an die 1.000 Helden jedes Jahr, die über sich hinauswachsen. In Obertrum gibt man sich mit dem Durchschnitt nicht zufrieden. Das beginnt bereits beim Wetter – entweder ist kalt und regnerisch und extrem heiss – geht über die Streckenführung – sicher eine der anspruchsvollsten Strecken in Österreich – bis hin zur Stimmung, für die unter anderem Moderatorenlegende Rudi Schwaiger sorgt.

Der Tourismusverein Obertrum lässt es sich mit seinen Partnern nicht nehmen, Obertrum von seiner attraktivsten Seite zu zeigen. Das an das Eventgelände angrenzende Bräuhaus ist Abends Freitag bis Sonntag ausgebucht, selbst zehn Kilometer entfernt in Fischtagging (bekannt für die besten Heidelbeer-Tatschi und Burger) bekommt man keinen freien Tisch. Die Triathlon haben das Kommando übernommen und werden überall mit offenen Händen empfangen. Die ganze Region (Die Betreiber des Strandbads haben den Mehrwert der Triathleten auch nach 12 Jahren noch nicht erkannt) freut sich auf das Trumer-Triathlon-Wochenende, dass für tausende Nächtigungen in der Region bürgt. Das Trinews Team bedankt sich beim Elixhauser Wird für die tolle Unterstützung an diesem Wochenende.

Sportlich hat man mit Pure einen Partner gefunden, der auch die Stars der Szene nach Obertrum bringt. Ruben Zepuntke, Luis Knabl, Therese Feuersinger, Mathias Hohlrieder, Caro Lehrieder – sie alle waren an diesem Wochenende in Obertrum nicht nur Stars an der Strecke, sondern auch Stars zum Anfassen, die am Samstag bei den Nachwuchsbewerben das eine oder andere Autogramm schreiben durften.

Sepp Gruber und seinem Team ist es gelungen, ein Event-Wochenende zu kreieren, dass als internationale Messlatte für Triathlon-Events herangezogen werden kann (und muss). Wir freuen uns jetzt schon auf das Trumer-Triathlon Wochenende 2023 – die Reise geht aber weiter beim Mostiman und beim ALOHA TRI Traun.