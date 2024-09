Die 12. Auflage des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun fand mit einem beeindruckenden Erfolg statt und bot den rund 20.000 Zuschauern, die sich in der Region an diesem Wochenende einfanden, eine unvergessliche Show. Rund 2.500 AthletInnen aus aller Welt nehmen am renommierten IRONMAN 70.3 teil und wurden von perfekten Wetterbedingungen und einer überwältigenden Kulisse unterstützt. Das Event ist Bestandteil der IRONMAN Pro Series und brachte dadurch einige der besten Triathleten der Welt nach Österreich.

Spitzenergebnisse bei den Profi-Männern: Die Konkurrenz bei den Profi-Männern war hart, doch am Ende setzte sich der Deutsche Mika Noodt durch. Bereits in den ersten 30 Kilometern der Radstrecke konnte er die Führung übernehmen und hielt diese für die restliche Strecke. Mit einer beeindruckenden Radzeit von 02:02:11 stellte er zudem einen neuen Streckenrekord auf. Noodt krönte seine Leistung mit dem ersten Platz auf dem Podium, gefolgt von Jelle Geens aus Belgien und dem Luxemburger Gregor Payet. Der Vorjahreszweite Jan Stratmann aus Deutschland, belegte am Ende den 5. Platz und zeigte eine starke Leistung.

Dominanz bei den Profi-Frauen: Bei den Profi-Frauen dominierte die Deutsche Caroline Pohle vom Triathlon Team Hotel Jakob das Rennen. Sie ging als Erste auf die Laufstrecke und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Obwohl Laura Madsen, die als 15. aus dem Wasser kam, auf der Radstrecke erheblich aufholte und ab Kilometer 40 dicht auf den Fersen von Pohle war, reichte es für die Dänin am Ende nur für den dritten Platz. Grace Thek aus Australien sicherte sich durch einen starken Lauf den zweiten Platz, während die Österreicherin Lisa Perterer als beste heimische Athletin den 6. Platz belegte.

Top Drei Profi Athleten Ergebnisse

Place Name Country Swim Bike Run Total Time 1 Mika Noodt Deutschland 24:43 02:02:11 01:14:09 03:46:04 2 Jelle Geens Belgien 24:41 02:06:46 01:14:26 03:51:09 3 Gregor Payet Niederlande 24:57 02:08:48 01:13:12 03:51:59

Top Drei Profi Athletinnen Ergebnisse

Place Name Country Swim Bike Run Total Time 1 Caroline Pohle Deutschland 25:23 02:21:47 01:24:45 04:17:24 2 Grace Thek Australien 27:39 02:23:27 01:21:43 04:18:58 3 Laura Madsen Dänemark 27:41 02:21:20 01:24:42 04:19:23

Ein Wochenende voller Triathlon-Begeisterung: Das ganze Wochenende über herrschte in Zell am See-Kaprun und den umliegenden Gemeinden eine außergewöhnliche Atmosphäre. Die ZuschauerInnen wurden durch die sportlichen Höchstleistungen der über 80 Profi-AthletInnen und das hochkarätige Rahmenprogramm begeistert. Die ausverkauften Veranstaltungen und das sonnige Wetter trugen zur Rekordzahl der BesucherInnen bei, die das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun hat sich erneut als herausragendes Event im internationalen Triathlon-Kalender etabliert und bewiesen, dass er nicht nur ein sportliches, sondern auch ein touristisches Highlight für die Region darstellt. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr und die 13. Auflage dieses außergewöhnlichen Rennens.

IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun findet im nächsten Jahr am 31. August 2025 statt.