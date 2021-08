Teilnehmerrekord beim ALOHA TRI Traun 2021. Bei idealen Triathlon-Bedingungen und einer Wassertemperatur von 21,1 Grad im Oedter See ging am Wochenende der ALOHA TRI Traun über die Bühne.

Der Österreichische Mitteldistanz-Staatsmeister Georg Enzenberger wagte sich dabei an das Double und startete am Vormittag über die Olympische Distanz und am Nachmittag über die Sprintdistanz mit einem Ziel: “Schon alleine fürs Ego möchte ich beide Rennen gewinnen”. Sein Fokus liegt am IRONMAN Austria im September, bei dem er den Österreichischen Staatsmeistertitel über die Langdistanz im Visier hat.

Beim ALOHA TRI Traun setzte er sich bereits im Wasser an die Spitze und gewann die Olympische Distanz vor Thomas Messner und Peter Wenzelhuemer. Spannend verlief der Kampf der Damen um die Podestplätze. An der Spitze kam es zum Zweikampf zwischen der Deutschen Sara Schönfelder und von Lemuela Wutz. Als einzige Damen blieb Schönfelder auf der Radstrecke unter eine Stunde und gewann mit 6 Sekunden Vorsprung vor Wutz. Im Duell um Rang Drei kam es zum Fotofinish. Zeitgleich überliefen Jaqueline Lischka und Antonia Luchini die Ziellinie. Erst der Fotobeweis gab den Ausschlag zugunsten von Lischka im Kampf um Rang Drei.

Über die Sprintdistanz bekam es Enzenberger mit Rafael Lukatsch zu tun. Aber auf der Radstrecke zeigte Enzenberger einmal mehr seine Stärke und setzte sich vom Feld ab. Mit der zweitschnellsten Laufzeit lief der Oberösterreicher zum Heimsieg vor Rafael Lukatsch und Peter Huber vom ESIN Racing Team. Bei den Damen dominierte Simone Kumhofer vom Omnibiotic-Power Team. Mit Bestzeiten in allen drei Disziplinen setzte sie einen neuen Maßstab und gewann vor Birgit Mittenbühler und Petra Autengruber.

Als letzte Vorbereitung vor dem Abflug zu den Paralympics nach Tokyo nutzte Florian Brungraber den ALOHA TRI Traun über die Sprintdistanz und war mit seiner Leistung sehr zufrieden. Mit der neuntschnellsten Schwimmzeit und elftschnellsten Radzeit zeigte er eine sehr starke Leistung.

Weiter geht es bei den ALOHA SPORT Events am wunderschönen Mondsee am 29. August über die Mitteldistanz und Sprintdistanz. Die Anmeldung zu beiden Events ist noch offen. Am 4. September steigt das große Finale im Rahmen des ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz. In Steyregg findet neben dem Open Race (Windschattenverbot) auch Österreichs einziges Rennen mit Windschattenfreigabe statt.