Michael Weiss und Susanne Aumayr feierten bei der dritten Auflage des Traismauer Triathlon in Niederösterreich beeindruckende Siege.

Während manche Wetterberichte Regen und kühle Temperaturen vorhersagten, wurde der Traismauer Triathlon zu einer wahren Hitzeschlacht. Bei 24 Grad Wassertemperatur fand die Auftaktdisziplin ohne Neoprenanzug statt. Schnellster Schwimmer war Martin Mitteregger, der nach genau 23 Minuten aus dem Badeteich Traismauer stieg. Hinter Mitteregger liefen Julian Höllmüller und Michael Weiss als Verfolger in die erste Wechselzone.

Die Entscheidung fiel auf der anspruchsvollen Radstrecke. Zahlreiche Höhenmeter und starker Wind forderten die Athleten. Michael Weiss dominierte in 1:02:34 Stunden die Radstrecke und übernahm die Führung. Zweitschnellster Athlet am Rad war Andreas Silberbauer, der nur 30 Sekunden mehr für die 40 Kilometer lange Radstrecke benötigte.

Auch auf der zehn Kilometer langen Laufstrecke ließ Weiss der Konkurrenz keine Chance und feierte einen weiteren Sieg in Traismauer. Hinter Weiss lief Andreas Silberbauer auf Rang 2 über die Ziellinie vor Daniel Grabner.

Bei den Damen lief Silberbauers Lebensgefährtin Susanne Aumair entfesselt zum Sieg. Nach Rückstand nach dem Schwimmen, konnte sie auf der Radstrecke wenige Sekunden auf die schnellste Schwimmerin Kallina. Nach knapp der Hälfte der Laufstrecke schloss sie aber zu Kallina auf und konnte sie überholen. Mit einer Zeit von 39:18 lief Aumair die sechst schnellste Zeit im gesamten Feld. Rang zwei sicherte sich Kallina vor Silvia Wührer.

Über die Sprintdistanz gewannen Roman Hintersteiner und Lemuela Wutz.

Der Traismauer Triathlon war der Auftakt in drei intensive Wettkampfwochen im Zentralraum Österreichs. Nächste Woche folgt mit dem ALOHA TRI Traun das nächste Highlight über die Sprint- und Olympische Distanz, ehe in zwei Wochen in Blindenmarkt die Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz wartet.