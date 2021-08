Am Sonntag, 15. August gehen im Rahmen des VOLKSBANK Ausee Triathlon Blindenmarkt presented by Ford Eigenthaler die österreichischen Staatsmeisterschaften Sprintdistanz über die Bühne. Außerdem findet am Vormittag der traditionelle Ausee Triathlon über die Sprintdistanz und der Volkstriathlon über die Fundistanz statt.

Blindenmarkt ist bereit. Mehr als 400 Triathleten werden am Sonntag an den Auseen erwartet. Über zwei Distanzen und in vier unterschiedlichen Bewerben wird in der Staffel oder allein gestartet. Den Beginn macht der Volkstriathlon über die Fundistanz (250m|10km|1,7km). Der Startschuss fällt um 09:00 Uhr. Der Funtriathlon ist der Bewerb für alle, die Triathlon ausprobieren möchten oder für längere Distanzen noch nicht bereit sind. Jeder ist willkommen. Die Anmeldung ist online bis Donnerstag, 12. August möglich.

Eine Stunde später, 10:00 Uhr, fällt der Startschuss für den traditionellen VOLKSBANK Ausee Triathlon Blindenmarkt presented by Ford Eigenthaler über die Sprintdistanz (750m|20km|5km). Im Rahmen dieses Bewerbs finden außerdem die Österreichischen Meisterschaften aber der Altersklasse 40+ statt. Der Ausee Triathlon ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt im niederösterreichischen Triathlonkalender. Seit 33 Jahren findet dieser statt und gehört zu den traditionsreichsten und bekanntesten Sprint-Triathlonveranstaltungen in Österreich.

Eine neue anspruchsvolle Radstrecke und ein Zieleinlauf im Ortskern von Blindenmarkt – das erwartet die StarterInnen des Nachmittagbewerbs. „Unser Ziel war es eine anspruchsvolle und würdige Strecke für die Staatsmeisterschaften zu schaffen“, so Veranstalter Christoph Schwarz. „Nach der altbewährten Schwimmstrecke im Ausee geht es für die AthletInnen auf die neue Radstrecke. Die Wechselzone 2 ist direkt vor dem Rathaus. Danach geht es auf die ebenfalls neue Laufstrecke und das Ziel befindet sich mitten im Ortskern von Blindenmarkt.“ Auf dieser Strecke werden die Staatsmeisterschaften sowie die Österreichischen Meisterschaften Jugend, Junioren und AK bis 39 Jahre ausgetragen. Das Rennen ist ein Windschattenrennen. Der Start für die Damen fällt um 14:00 Uhr und das Herrenrennen startet um 15:30 Uhr.

Die Veranstalter rund um die Agentur Bestzeit bedanken sich schon jetzt im Vorfeld bei der Gemeinde Blindenmarkt, dem ÖTRV sowie allen Partnern und Sponsoren für die gute Zusammenarbeit. „Es ist unser drittes Rennen in Blindenmarkt. Die Gemeinde ist für neue Ideen immer offen und unterstützt uns bei der Umsetzung“, so Petra Schwarz. „Wir freuen uns sehr darüber die Staatsmeisterschaften veranstalten zu dürfen und hoffen auf ein unfallfreies und spannendes Rennen in Blindenmarkt.“