Die Bühne ist bereit für ein rundes Jubiläum und das größte Triathlon-Wochenende im Salzburgerland. Rund 4000 Athleten aus 50 Nationen werden bei den vier Bewerben im Rahmen des IRONMAN® 70.3® Zell am See-Kaprun von Freitag, 26. August bis Sonntag, 28. August 2022 erwartet.

Herzstück ist die 10. Ausgabe des IRONMAN 70.3-Rennen, bei dem am Sonntag rund 2500 Sportler einen langen Tag in Angriff nehmen und sich den Distanzen von 1,9 km Schwimmen im kristallklaren Zeller See, 90,1 km Radfahren mit steile Anstiegen auf den Hochkönig und einem Halbmarathon entlang des Ufers des idyllischen Zeller Sees und durch die charmante Altstadt im Herzen der österreichischen Alpen, stellen. Start ist um 11.00 Uhr mit den Profi-Athleten, gefolgt von den Profi-Athletinnen um 11.02 Uhr und schließlich um 11.10 Uhr der Rolling Start der Altersklasse-Athleten. Der erste Athlet wird sich aller Voraussicht nach gegen 14:40 Uhr im Ziel in Zell am See feiern lassen dürfen. Zielschluss ist für alle Sportler um 20.00 Uhr.

Nicht fehlen darf an diesem Wochenende natürlich Europas Triathlon-Elite. Auf der Startliste stehen unter anderem IRONMAN-Weltmeister Sebastian Kienle (GER), Titelverteidiger Jan Stratmann (GER), Olympiastarter Lukas Hollaus (AUT) sowie Frederic Funk (GER). Auch die Leistung von Andi Dreitz (GER) bei seinem Comeback sowie von Tim Reed (AUS), dem ehemaligen IRONMAN 70.3-Weltmeister, darf mit Spannung erwartet werden. Seinen nationalen Titel will Georg Enzenberger bei den Staatsmeisterschaften verteidigen. Auf einen spannenden Wettkampf kann man sich auch bei den Profi-Athletinnen freuen: Am Start stehen die mehrfache IRONMAN 70.3-Gewinnerin und World Triathlon Long Distance Vizeweltmeisterin Emma Pallant (GBR), die IRONMAN-Siegerin Els Visser (NLD), Rebecca Clarke (NZL) sowie Simone Kumhofer (AUT) als amtierende Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz.

Die Partner-Gemeinde Zell am See-Kaprun freut sich auf zahlreiche Zuschauer an und neben den Strecken. Gute Nachricht für alle Fans des Triathlonsports, die nicht vor Ort sein können: Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun wird live und kostenlos übertragen (Alle Informationen dazu folgen). Zudem wird die Österreichische Staatsmeisterschaft auf der Triathlon-Mitteldistanz im Rahmen des IRONMAN 70.3-Rennens ausgetragen.

Für viele Altersklassenathleten bietet die Veranstaltung einmal mehr die Möglichkeit, sich einen langjährigen sportlichen Traum zu erfüllen. Vielleicht haben einige dieser Athleten die Chance, sich für einen Startplatz bei der IRONMAN 70.3 World Championship 2023 in Lahti, Finnland, zu qualifizieren.

Für den sportlichen Auftakt sorgt am Freitag, 26. August um 17.30 Uhr das Iron Girl Event, ein Fun Run über 4 Kilometer für alle Athletinnen ab 14 Jahren. Am Samstag, 27. August fällt um 13.00 Uhr im Strandbad Zell am See der Startschuss für die ‚Profis von morgen‘ – beim IRONKIDS Event, dem Aquathlon (Swim & Run) für Kinder ab 6 Jahren. Die Anmeldung für das Iron Girl- sowie IRONKIDS-Event ist weiterhin möglich. https://www.ironman.com/im703-zell-am-see-register

Oliver Schiek, Senior Regional Director für die DACH-Region, freut sich auf das große Jubiläum: „Seit einem Jahrzehnt ist der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun eine feste Größe im Triathlonkalender und begeistert sowohl erprobte Athletinnen und Athleten als auch Erststarter. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre in dieser wunderschönen Gegend. Ein großes Dankeschön an unsere Gastgeberstadt Zell am See-Kaprun und die beteiligten Behörden für die wunderbare Zusammenarbeit und Unterstützung in den vergangenen Jahren. Ein großes Lob geht auch an das gesamte Veranstaltungsteam und unsere freiwilligen Helfer, die tagein, tagaus dafür sorgen, dass wir die sportlichen Träume unserer Athleten erfüllen können.“

Renndirektor Patrick Schörkmayer ergänzt: „Bei einem solchen Großereignis sind Zusammenhalt und Teamgeist das A und O. Viele der IRONMAN-Mitarbeiter sind selbst leidenschaftliche Triathleten und verstehen sowohl die Bedürfnisse als auch die Träume unserer Teilnehmer, um ihnen ein unvergessliches Rennerlebnis in Zell am See zu ermöglichen. Ein Rennen dieser Größenordnung zu veranstalten ist natürlich ein riesiges Unterfangen, aber es ist es wert, wenn wir von den Athletinnen und Athleten positives Feedback hören. So haben wir einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon mehrere Male die Ziellinie in Zell am See überquert haben.

Auch Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun Tourismus blickt voller Vorfreude auf das kommende Wochenende: „10 Jahre IRONMAN 70.3 in Zell am See-Kaprun – wie die Zeit vergeht! Zum 10-Jährigen Jubiläum freuen wir uns besonders über das prominente Starterfeld. Starts der Szene wie der Titelverteidiger von 2021 Jan Stratmann, Lokalmatador Lukas Hollaus, der Sieger der IRONMAN World Championship auf Hawaii Sebastian Kienle, die Österreicherin Simone Kumhofer und die Engländerin Emma Pallant gehen am 28. August bei uns in Zell am See-Kaprun an den Start. In diesem Jahr wird das Triathlon Highlight wieder von vielen Side-Events begleitet. Vom Iron Girl Run und der Ö3 Disco am Freitag, bis zum IRONKIDS am Samstag und der IRONMAN EXPO, welche das ganze Wochenende im Ferry Porsche Congress Center stattfindet, ist für alle etwas dabei. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf ein tolles Triathlon-Wochenende! Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein erfolgreiches Rennen.“