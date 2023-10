Die Triathlon-Wettkampfsaison in Österreich ist bereits zu Ende – da lockt Istrien mit dem IRONMAN 70.3 Porec. Auf die schnellsten Age Group Athleten warten Qualifikationsplätze für die IRONMAN 70.3 World Championship.

Auf Einladung der Veranstalter in Porec waren wir 2023 beim IRONMAN 70.3 Porec und konnten uns ein Bild vom Event und dem Land machen. Bei so vielen Mitteldistanz-Rennen, lohnt sich die Saison zu Verlängern und ein Abstecher zum IRONMAN 70.3 Porec?

In unserer dreiteiligen Serie möchten wir euch helfen, eine Entscheidung zu treffen und geben einen Überblick über die Anreise, Hotels, den Wettkampf und das Land.

Anreise zum IRONMAN 70.3 Porec

Die Stadt Porec liegt in Istrien in Kroatien. Die Anreise aus Österreich ist mit dem PKW möglich. Durch Slowenien ist eine 7-Tagen Vignette erforderlich. In Kroatien fällt auf der Autobahn ebenfalls eine Maut an. Diese wird bei der Abfahrt von der Autobahn fällig und beträgt in etwa drei Euro. Hier kann einfach am Automaten mit der Bankomat oder Kreditkarte, aber natürlich auch bar bezahlt werden.

Bezahlt wird in Kroatien mittlerweile mit Euro. Die alte Landeswährung ist zwar in einer Übergangszeit noch auf Speisekarten und Rechnungen angedruckt – der Euro ist allerdings das alleinige Zahlungsmittel. Das macht es für uns Österreicher einfach. Mitte Oktober ist bereits Nachsaison in Istrien. Zahlreiche Kaffeehäuser und Strandlokale machen allerdings nur für das IRONMAN 70.3 Wochenende wieder auf. So können wir einen guten Cappuccino direkt neben der Expo, dem Schwimmstart und dem Ziel empfehlen. Die Kosten für einen Cappuccino und eine heisse Schokoladen betrugen 4,50 €.

Hotels und Unterkünfte beim IRONMAN 70.3 Porec

Ein Problem gibt es in Porec sicher nicht – eine geeignete Unterkunft finden. Während in anderen Städten 1.700 Athleten und Begleitpersonen schnell einmal alle Hotels belegen, stellt der IRONMAN 70.3 Porec in der Nebensaison keine Problem für die Hotellerie dar.

Plava Laguna kreiert seit 1957 außergewöhnliche Ferien. Mit “Urlaubsspielplätzen” in Poreč, Umag und Rijeka sorgen die Touristiker jeden Tag für einmalige Momente. Ob in einem der 5-Sterne-Hotels oder 2-Sterne-Apartments, die Unterkünfte sind Europäischer Standard. Jeder Moment des Aufenthaltes spiegelt den hohen Servicestandard von Plava Laguna wider.

Wir sind im Hotel Plava Laguna Albatros. Das Zimmer ist geräumig und bietet einen wunderschönen Blick über die Bucht. Dort befindet sich in wenigen Tagen der Schwimmstart und das Ziel des IRONMAN 70.3 Porec – nur 100 Meter vom Hotel entfernt. Das Hotel verfügt über mehrere Pools, die allerdings keine Sportpools sind. An den warmen Spätsommertagen ist es aber herrlich, sich an den Pools zu entspannen und für das Rennen vorzubereiten. Frühstück gibt es am Renntag bereits ab 5:30 Uhr.

Für die Teilnehmer des Rennens gibt es spezielle Unterkunftspreise.

Die Bucht ist schön ruhig. In die Altstadt und den Hafen von Porec sind es knapp fünf Kilometer – ident mit der Laufstrecke des IRONMAN 70.3 Porec. Und auch in der Altstadt merkt man bereits die Nebensaison. Der Spaziergang entlang des Hafens und durch die Altstadt zurück war angenehm. Dafür zeigte sich die Freundlichkeit der Verkäufer, die Zeit hatten, ihre Waren anzupreisen – und dabei handelte es sich um schöne, regionale Produkte, bei denen man im Abverkauf den einen oder anderen Euro noch sparen kann.

Geprägt ist die Region neben dem Tourismus auch von Oliven- und Weinanbau sowie Honig. Wer mit dem eigenen Auto anreist, kann jederzeit bei einem der zahlreichen Angebote entlang der Strasse stehen bleiben und kosten. In zahlreichen Fällen kann man hier das Öl und den Honig nur bar zahlen.

Kinderprogamm

Nach dem ersten kurzen Training vor Ort ging es zum ersten Highlight für die Kinder. Etwas ausserhalb von Porec gibt es eine größere Anlage mit Hochseilgarten (Ab zwei Jahren) und Kartbahnen. Da bereits die Nebensaison Einzug gehalten hat, war die Quad Tour und andere Attraktionen geschlossen. Man kann dort allerdings mit den Kindern gut jenes Zeitfenster verbringen, dass man selbst am Renntag für den Wettkampf benötigt. Der Hochseilgarten ist toll angelegt – wir empfehlen allerdings, sich davor mit Gelsenspray einzusprühen. Für den gelben Parkur (Kinder ab 5 Jahre) hat man zwei Stunden Zeit. Zu bewältigen gibt es drei Stationen, die allerdings auch mehrmals absolviert werden können. Im Preis sind ebenfalls 20 Minuten Trampolinspringen inkludiert.

Nach einem Eis ging es dann zum Kartfahren. Sowohl auf der Familienpiste, wie auch auf der Hauptpiste gibt es auch Zweisitzer, sodass man mit Kindern ab vier Jahren fahren kann. Für kleine Kindern ist die Familienpiste geeignet – hier ist die maximale Geschwindigkeit begrenzt. Bei den Zweisitzern sind die Lenkräder verbunden – ein gutes und günstiges Training für die Kinder für den Führerschein zu Hause 😉

Keine drei Kilometer vom Hotel entfernt ist auch noch ein Dinopark.

Da wir uns, wie bereits erwählt, in der Nebensaison befinden, ist auch hier relativ wenig los. Wir hatten den Klettergarten für uns und auch keine Wartezeiten bei der Kartbahn.

Kosten

Die Preise sind mit Österreich zu vergleichen. Wer ausgiebiges Shopping nicht auf seiner Triathlon-Reise ToDo Liste hat, wird mit wenigen Euros sein Auslangen finden.

Soviel zur Anreise, den Hotels und Kosten. Zusammenfassend können wir sagen, dass Porec und die Event-Venue relativ einfach zu erreichen sind. Kurze Wege, zahlreiche Hotels und akzeptable Preise sprechen für sich. Und wie war der Event? Mehr dazu im zweiten Teil unserer Serie.