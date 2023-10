Floro – bekannt für die Floro Sport Events mit dem Gmunden Triathlon und der Winterlauf-Serie in Gmunden veranstaltet am 18. November in Marchtrenk einen interessanten Talk mit berühmten Gästen aus der Ausdauersport-Szene. Wir freuen uns, 2×2 Tickets für diesen aussergewöhnlichen Abend verlosen zu dürfen! Das Gewinnspiel läuft bis 20. Oktober. Die Gewinner werden am 21. Oktober kontaktiert.

FLORO Gewinnspiel Please correct any required fields and submit again. Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen

2 Karten wären schon toll ... Ja Nein This question is required Vorname

Vorname This question is required Nachname

Nachname This question is required E-Mail Adresse

Mailadresse für deine Benachrichtigung This question is required mitspielen

Wolfgang Fasching:

Du schaffst, was du willst

Sie kennen das vielleicht: Die letzten Schritte bei der zu langen Laufrunde, langwierige Projekte, mühsame Arbeitsstunden, die letzten Kilometer beim Radsprint und der Körper kann und will einfach nicht mehr. Er kennt das alles auch. Aber unser heutiger Gast, Wolfgang Fasching weiß – ohne den Kopf ist der Körper chancenlos. Denn er hat sie perfektioniert: die mentale Stärke, die Berge versetzen kann. Ob bei seinen drei Race-Across-America-Siegen, der Besteigung des Mount Everest oder der Seven Summits. Er fuhr 10.000 km Nonstop durch Russland und hat 2019 Europa von Gibraltar zum Nordkap in Rekordzeit absolviert. Kurz gesagt: Ein Unikat der Sonderklasse.

Heute gibt Wolfgang Fasching seine mentalen Geheimnisse an Sie weiter: Er lebt für Abenteuer rund um den Globus, Grenzerfahrungen sind sein Alltag und genau davon können SIE heute profitieren: ob im Beruf, im Team, im Privaten, bei der Auslotung von Grenzen, beim Umgang mit Stresssituationen oder dem Verlassen Ihrer Komfortzone. Wolfgang Fasching ist akademischer Mentalcoach und Lebens- und Sozialberater, aber vor allem eines: er ist ein Grenzgänger. Lassen Sie sich darauf ein und erfahren Sie hautnah am eigenen Leib, dass IHR Kopf Ihr Ass im Ärmel ist. Ganz nach dem Motto „Besser erleben statt überleben!“

Tom Walek:

Expedition Südpol – im Wettlauf mit der Zeit!

Ö3 Mikromann Tom Walek geht mit seinen Fragen hart an die Grenzen. Was aber, wenn er selbst an sein Limit gehen muss? Die packende Erfolgs- Story der Expedition Südpol und wie Sie davon profitieren können.

Im ewigen Eis gemeinsam gesund bleiben. Das war das Ziel beim “Wettlauf zum Südpol” – eines der ehrgeizigsten Expeditions- und TV- Projekte aller Zeiten. Mit dieser Einstellung haben Tom Walek und seine Teammitglieder Hermann Maier, Alex Serdjukov und Sabrina Grillitsch den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen.

Der Südpol ist nicht so weit wie man denkt.

Den Überblick behalten. Sich jeden Tag aufs Neue beweisen. Die Höhen fokussieren, die Tiefen respektieren. Dieser Vortrag ist die extreme Outdoor- Version von herausforderungen, denen man sich im Job täglich stellen muss. Aber wie beim “Wettlauf zum Südpol” geht es nicht alleine ums Schaffen, sondern darum, besser als die anderen zu sein.

Wer sein Ziel nicht kennt, wird den Weg nie finden.

Lassen Sie sich überwältigen von Bildern, Worten und fundamentalen Wahrheiten des Lebens, die Tom Walek am südlichsten Punkt der Welt eindringlich und drastisch klar geworden sind. Und die wohl kaum jemand unterhaltsamer präsentieren kann, als Tom Walek selbst. Zum Angreifen hat er das Original- Equipment mit dabei.

Joey Kelly:



NO LIMITS- Wie schaffe ich mein Ziel