Luis Knabl und Lisa Perterer schrammten heute beim Weltcup in Brasilia (BRA) nur knapp an den Top 10 vorbei. Insgesamt gab es vier Top 20 Plätze für Österreichs Athlet:innen. Die Ausgangslage für die rot-weiß-roten Athlet:innen hätte nach dem Schwimmen nicht unterschiedlicher sein können, in beiden Rennen wäre aber womöglich mehr drinnen gewesen. Die Siege gingen an Alice Betto (ITA) und Miguel Hidalgo (BRA).

Die beiden Tiroler Luis Knabl und Tjebbe Kaindl sowie der Niederösterreicher Martin Demuth stiegen nach 1500 Schwimmen heute vorne aus dem Wasser. Nach einem schnellen ersten Wechsel ging es mit einem Mitstreiter zu viert auf die 40km lange Radstrecke. Die Verfolgergruppe konnte das Quartett aber leider stellen und die Gruppe wuchs auf 15 Athleten an. Die Gruppe arbeitete nicht gut zusammen, einige Fluchtversuche blieben aber dennoch erfolglos. So ging es letztendlich mit solidem Vorsprung auf die Verfolger nach dem zweiten Wechsel auf die Laufstrecke. Nach 10km in der heißen Mittagssonne Brasiliens überquerte Luis Knabl als Elfter die Ziellinie. Wenige Sekunden dahinter landete sein Landsmann Tjebbe Kaindl, der nach seiner Verkühlung wieder rechtzeitig fit wurde, auf dem 14. Platz. Martin Demuth belegt den guten 19. Platz. Der Vorarlberger Leon Pauger beendete das Rennen frühzeitig.

Ergebnis Weltcup Brasilia (BRA), Herren

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Miguel Hidalgo (BRA), 1:48:01h

2. Antonio Serrat Seoane (ESP), 1:48:27h

3. Charles Paquet (CAN), 1:48:36h

11. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), 1:50:12h

14. Tjebbe Kaindl (Tri-Team TS Wörgl, T), 1:50:43h

19. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 1:51:57h

DNF Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V)

Fünf Sekunden fehlten auf Top 10

Vor den Männern waren bereits die Damen in der brasilianischen Hauptstadt unterwegs. Die Ausgangslage nach dem Schwimmen war für Lisa Perterer aber exakt das Gegenteil, als die der rot-weiß-roten Herren. Mit der schnellsten Radzeit und einer guten Laufleistung rollte Lisa Perterer aber das Damenfeld von hinten auf. Ein 15-Sekunden-Penalty (Equipment außerhalb der Box) kostete der Kärntnerin leider womöglich dann noch einen Top 10-Platz.

Ergebnis Weltcup Brasilia (BRA), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Alice Betto (ITA), 2:00:05h

2. Katie Zaferes (USA), 2:00:15h

3. Rosa Maria Tapia Vidal (MEX), 2:00:27h

11. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 2:02:10h

Stroschneider 22. in China

Bereits gestern lief Tanja Stroschneider beim Weltcup in Chengdu (CHN) auf den 22. Platz. Die Unsportlichkeit einer Kontrahentin verhinderte womöglich einen Top15-Platz. „Ich hatte einen guten Start und stieg als Elfte nach der ersten Schwimmrunde aus dem Wasser. Auf der zweiten packte mich eine Athletin an beiden Schultern und zog mich zurück, sodass mehrere Athletinnen über mir drüberschwammen und ich mich am Ende der Gruppe befand“, so Stroschneider enttäuscht nach dem Rennen. Bei den Herren lief Lukas Pertl auf den 35. Platz. Bruder Philip beendete das Rennen frühzeitig auf der Laufstrecke.