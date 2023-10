In der Saison 2024 wird es erstmals eine Ironman Pro Series geben, in der am Ende ein satt gefüllter Bonuspool von 1,7 Millionen US-$ ausgeschüttet wird. Damit will Ironman die Profiathletinnen und -athleten wieder mehr an ihre Marke binden.

Preisgelder für die Top Ten

Aus dem Bonuspool erhalten die Erstplatzierten jeweils 200.000 US-$, die Zweitplatzierten 130.000 US-$ und so weiter. Im Detail sieht die Preisgeldabstufung wie folgt aus:

1. 200.000 US-$

2. 130.000 US-$

3. 85.000 US-$

4. 70.000 US-$

5. 50.000 US-$

6. 40.000 US-$

7. 30.000 US-$

8. 20.000 US-$

9. 15.000 US-$

10. 10.000 US-$

Preisgelder für die Ränge 11 bis 50

Um auch den Athletinnen und Athleten jenseits der Top Ten eine finanzielle Unterstützung zu bieten, vergibt Ironman von dem 1,7 Millionen US-$ Bonuspool 400.000 US-$ für die Ränge 11 bis 50. So erhalten diese jeweils 5.000 US-$ als Reisekostenzuschuss.

Termine der Ironman Pro Series 2024

Die Ironman Pro Series 2024 umfasst 19 Rennen auf der Mittel- und Langdistanz. Das erste Rennen findet am 6. April 2024 in Oceanside, USA, statt. Das Finale ist die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Taupo, Neuseeland, am 14. und 15. Dezember 2024.

06.04.2024: Ironman 70.3 Oceanside, USA

27.04.2024: Ironman Texas, USA

04.05.2024: Ironman 70.3 St. George, USA

11.05.2024: Ironman 70.3 Mallorca, Spanien

19.05.2024: Ironman 70.3 Chattanooga, USA

02.06.2024: Ironman Hamburg, Deutschland – nur WPro

08.06.2024: Ironman 70.3 Boulder, USA

16.06.2014: Ironman Cairns, Australien

23.06.2024: Ironman 70.3 Mont-Tremblant, Kanada

30.06.2024: Ironman 70.3 Les Sables d´Olonne, Frankreich

16.07.2024: Ironman Vitoria-Gasteiz, Spanien

21.07.2024: Ironman Lake Placid, USA

18.08.2024: Ironman Frankfurt, Deutschland – nur MPro

25.08.2024: Ironman 70.3 Tallinn, Estland

01.09.2024: Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun, Österreich

22.09.2024: Ironman World Championship Nizza, Frankreich – nur WPro

24.10.2014: Ironman World Championship Hawaii, USA – nur MPro

01.12.2024: Ironman 70.3 Western Australia, Australien

14./15.12.2024: Ironman 70.3 World Championship Taupo, Neuseeland

Auswirkungen der neuen Serie

Die neue Ironman Pro Series dürfte zu einer höheren Spannung und Konkurrenz im Profi-Triathlon führen. Durch die höheren Preisgelder und die Unterstützung für die Ränge 11 bis 50 haben die Athletinnen und Athleten mehr Anreize, an möglichst vielen Rennen der Serie teilzunehmen.

Fazit

Mit der Einführung der Ironman Pro Series will Ironman den Profi-Triathlon wieder attraktiver machen. Die neuen Preisgelder und die Unterstützung für die Ränge 11 bis 50 sind ein positives Signal für die Athletinnen und Athleten.