Ein Elitefeld von Profi-Triathleten aus der ganzen Welt wird im Jahr 2023 nach Lahti, Finnland, zur 70.3 World Championship Triathlon anreisen. Die Frauen starten am Samstag, den 26. August, und die Männer am Sonntag, den 27. August. Die Profi-Triathleten werden um einen Anteil am 350.000 USD großen Profi-Preisgeld und den Titel des IRONMAN 70.3 Weltmeisters kämpfen. Neben dem Profifeld sind über 6.000 Altersklassenathleten gemeldet, die sich als Weltmeister in ihren jeweiligen Altersklassen krönen wollen. Live-Übertragungen von beiden Renntagen der 2023 IRONMAN 70.3 World Championship werden auf Outside Watch zu sehen sein.

Frauen-Profi-Feld bei der IRONMAN 70.3 World Championship 2023

Das Frauen-Feld wird am Samstag, den 26. August, im Mittelpunkt stehen, wenn Lahti, das finnische Seenland und seine Umgebung ein hochkarätiges Frauen-Rennen ausrichten. Die amtierende IRONMAN 70.3 Weltmeisterin Taylor Knibb (USA) wird versuchen, ihre Krone zu verteidigen und kommt am Renntag in Topform nach einem weiteren beeindruckenden Jahr mit starken Leistungen. Die Kanadierin Paula Findlay, die letztes Jahr Zweite wurde, will ihre Form fortsetzen und um den ersten Platz auf dem Podium kämpfen, während die 2022er IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaftsdritte und 2017er IRONMAN 70.3 Weltmeisterschafts-Zweite Emma Pallant-Browne (GBR) für eine starke Leistung motiviert sind. Mit fünf Ironman-Weltmeistertiteln und fünf Ironman-70.3-Weltmeistertiteln kann die Schweizerin Daniela Ryf nie außer Acht gelassen werden und hat auch in diesem Jahr gezeigt, warum sie zu den besten Triathleten aller Zeiten gehört. Laura Philipp aus Deutschland wird nach ihrem jüngsten Erfolg beim IRONMAN 70.3 European Championship Tallinn im Blickpunkt stehen. Zu den starken Mitbewerberinnen gehören zwei Britinnen, die 2016er IRONMAN 70.3 Weltmeisterin und 2019er IRONMAN 70.3 WM-Zweite Holly Lawrence und die 2021er Ironman-Weltmeisterschafts-Zweite Kat Matthews. Die Australierin Ellie Salthouse, die US-Amerikanerin Jackie Hering, die Kanadierin Tamara Jewett und viele weitere der talentiertesten Frauen des Sports werden sich alle im Kampf um einen Platz auf dem Podium des IRONMAN 70.3 Weltmeisters messen.

Die vollständige Liste des Frauen-Profi-Feldes:

BIB LAST FIRST COUNTRY REP 1 Knibb Taylor USA 2 Findlay Paula CAN 3 Pallant- Browne Emma GBR 4 Ryf Daniela CHE 6 Lawrence Holly GBR 8 Hering Jackie USA 9 Philipp Laura DEU 11 Jewett Tamara CAN 12 Reischmann Anne DEU 15 Matthews Kat GBR 16 Pierre Marjolaine FRA 18 Salthouse Ellie AUS 19 Lewis Danielle USA 20 McBride Rach CAN 22 Pohle Caroline DEU 23 Oliveira Pamella BRA 24 Bergsten Anna SWE 25 Ueda Ai JPN 26 Mitchell Olivia IRL 28 Clavel Charlene FRA 29 Buckingham Lucy GBR 30 Lee India GBR 31 Stage Nielsen Maja DNK 33 Simmonds Imogen CHE 34 Watkinson Amelia NZL 35 Priarone Giorgia ITA 38 Jansen Laura DEU 39 Berry Hannah NZL 40 Morier Emilie FRA 41 Kleiser Daniela DEU 42 Bailly Alexia FRA 43 Noguera Raja Anna ESP 44 Lucas Lottie ARE 45 Kivioja Kaidi EST 46 Curran Kate GBR 47 Pohjalainen Tiina FIN 48 Gerß Lisa DEU 49 Guerard Justine FRA 50 Bishop Sarah USA 51 Iemmolo Julie FRA 52 du Luarte Eloise FRA 53 Addie Laura GBR 54 Paskiewiez Nikita FRA 55 Higgins Brittany USA 56 Stolf Bruna BRA 57 Cymerman Amy USA

Herren-Profi-Feld bei der IRONMAN 70.3 World Championship 2023

Die Profi-Männer werden am Sonntag, den 27. August, bei der IRONMAN 70.3 World Championship antreten. Angeführt wird das Feld von Norwegens Kristian Blummenfelt, der seinen IRONMAN 70.3 Weltmeistertitel verteidigen und einen weiteren Weltmeistertitel zu seiner bereits beeindruckenden Vita hinzufügen will. Der norwegische Landsmann und amtierende IRONMAN-Weltmeister Gustav Iden wird seinen Freund und Landsmann herausfordern und einen dritten IRONMAN 70.3-Weltmeistertitel zu seiner Bilanz hinzufügen, nachdem er 2019 und 2021 gewonnen hat. Der US-Amerikaner Ben Kanute ist bereit, die norwegische Fraktion nach einem zweiten Platz beim IRONMAN 70.3 World Championship Triathlon in St. George, Utah, zu fordern. Dänemarks Miki Taagholt ist ein Kandidat, den man sich ansehen sollte, nachdem er den IRONMAN 70.3 Luxembourg Triathlon 2023 gewonnen hat und in den letzten beiden Jahren mehrfach unter den Top Ten der IRONMAN 70.3 World Championship gelandet ist. Weitere globale Konkurrenten kommen aus Deutschland (Frederic Funk), Australien (Steve McKenna), Kanada (Jackson Laundry und Lionel Sanders) sowie den USA (Jason West und Sam Long) und dem französischen Geheimfavoriten Pierre Le Corre. Außerdem werden viele weitere talentierte Profi-Männer antreten, die alle auf ein Top-Ergebnis bei der Weltmeisterschaft sinnen.