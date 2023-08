Bei wolkenlosem Himmel und mehr als 30 Grad ging der Ausee Triathlon am 15. August erfolgreich über die Bühne. 260 Athletinnen und Athleten waren bei der Jubiläumsausgabe am Start. Beim Sprint-Triathlon sicherte sich Nicole Bauer vom Tri Team Chaos NÖ den Sieg bei den Damen und Lokalmatador Niklas Keller von den RATS Amstetten siegte bei den Herren.

Keller stieg als erster Athlet aus dem Wasser und ließ damit die Konkurrenz früh hinter sich. Auf dem Rad und auf der Laufstrecke konnte er den Abstand halten und holte sich den Tagessieg. „Ich hatte mich schon seit Tagen auf den Ausee Triathlon gefreut und dementsprechend gut war das Rennen. Schon beim Schwimmen konnte ich das Feld anführen und meinen Vorsprung beim Radeln und Laufen noch weiter ausbauen, daher kann ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden sein!“, so Keller im Ziel. Das Podium komplettierten Martin Mekyna und Stefan Schweiger.

In gleicher Manier holte sich Nicole Bauer den Tagessieg bei den Damen. Sie stieg direkt hinter Keller als erste Dame aus dem Wasser und verteidigte die Position bis ins Ziel. “Die tolle Rennatmosphäre, die perfekt organisierte Veranstaltung und die selektive Radstrecke machten den Bewerb zu einem Highlight. Gleichzeitig war es für mich eine gute Vorbereitung für das kommende Junioren Europacup Rennen”, erzählt Bauer zufrieden. Zweite wurde Ute Pirchan und den dritten Platz sicherte sich Chrisi Grötzl. Den eine Stunde früher gestarteten Fun-Triathlon gewannen Luca Haberl und Naya Hajszan.

Die Begeisterung war auch bei den Finishern zu spüren und zu hören. „Es war wie immer mega“, meint Manfred Fichtinger vom langjährigen Partner Ford Eigenthaler im Ziel. „Ich war bereits mehrmals als Teilnehmer dabei. Es ist jedes Mal eine voll super Stimmung und es ist super organisiert – einfach top!“.

“Das Event ist immer ein Highlight im Sommer für uns“, so Christoph Schwarz von Bestzeit Event & Sports. „Es war ein grandioser Tag. Danke an alle Athletinnen und Athleten für ihr Vertrauen“, ergänzt Petra Schwarz. Ein Dankeschön richten die Veranstalter auch an alle Partner, Sponsoren, Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, welche einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zum Event leisten.