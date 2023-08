Beim 36. Austria Triathlon Podersdorf gibt es eine Premiere: erstmals findet am Freitag, dem 1. September, ein Kinder- und Familiensportfest am Gelände der St. Martin Therme & Lodge statt. In Zusammenarbeit mit dem ASVÖ wird es ein buntes Programm mit vielfältigen Sportarten zum Kennenlernen und Ausprobieren geben. Alle Altersgruppen sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, neue sportliche Aktivitäten auszuprobieren. Alle Mitmach-Stationen werden von Vereinen direkt betreut und so entsteht ein bunter Sportmix – so treffen zum Beispiel Klassiker wie Fußball oder Dosenwerfen, auf Functional Fitness, Jiu Jitsu oder Kraftdreikampf. Mit Hilfe eines kleinen Sammelpasses wird auch der Ehrgeiz der Kids geweckt und mit einem kleinen Gewinnspiel belohnt. Start des Festes ist um 14.00 Uhr!

Das gesamte Fest findet im Rahmen des Kids Aquathlon statt. Kinder und Jugendliche (ab dem Jahrgang 2017) absolvieren eine Schwimmstrecke im Badesee der St. Martin Therme & Lodge und laufen anschließend eine Distanz zwischen 350 und 3000 Meter, abhängig der Altersklasse. Die Anmeldung ist bis 21. August oder vor Ort als Nachnennung möglich. Der Bewerb zählt nicht nur als Einzelevent, sondern auch zur Wertung der burgenländischen Nachwuchsmeisterschaften und zum TriKids Cup.