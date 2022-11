Nach einem krankheitsbedingten Ausfall bei den Rennen im September feiert die Wiener Triathletin Julia Hauser am Sonntag, den 6. November 2022 um 14:00 Uhr Ortszeit (19:00 MEZ) im Elite Rennen über die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) in Bermuda ihr Comeback.

„Anfang September hat mich Corona doch noch mit einigen Symptomen erwischt und bei der Post Covid Untersuchung stellte sich heraus, dass ich mir zusätzlich eine Borrelieninfektion eingehandelt habe und noch in meinem Körper zirkulierte und so noch für eine Woche Antibiotika am Plan stand“, erklärtdie 28-jährige Wienerin.

Der vorletzte Stopp der WTCS (World Triathlon Championship Series) vor dem WTCS Finale in AbuDhabi ist am Sonntag, den 6. November 2022 in Bermuda, Heimat der Nationalheldin und Olympiasiegerin von Tokio 2020 Flora Duffy. Zum dritten Mal in der WTCS Geschichte starten die Athletinnen im kristallklaren Wasser über 1500 m Schwimmen, danach wartet die 40 km Radstrecke mit dem extrem steilen Anstieg „Flora Duffy Hill“, der 8 mal zu bezwingen ist, bevor es auf die 10 kmLaufstrecke geht.

Die EM Neunte absolvierte zur Vorbereitung für die letzten beiden Rennen der Saison ein dreiwöchiges Höhentrainingslager. „Nachdem ich wieder gesund war, hüpfte ich in den Flieger und ab in die Sierra Nevada, um mich bestmöglich für die letzten beiden großen Rennen der Saison vorzubereiten. Ich spreche auf die Höhe immer gut an und hoffe dadurch mit dem Extrakick schneller in Form zu sein,“ so Julia Hauser und freut sich auf das Rennen auf der wunderschönen Insel.