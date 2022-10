Der 28-jährige Norweger Kristian Blummenfelt fügte seiner langen Liste von Erfolgen der letzten Zeit ein weiteres hinzu: Er belegte den ersten Platz bei der 2022 IRONMAN® 70.3® World Championship. Der IRONMAN-Weltmeister von 2021 und Olympia-Goldmedaillengewinner hielt die Konkurrenz mit einer Schwimmzeit von 22:53, einer Radzeit von 2:01:03 und einer Halbmarathonzeit von 1:11:39 in Schach und durchlief das Ziel in 3:37:14, nur wenige Wochen nach seinem dritten Platz bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft 2022.

“Mein Ziel war es, Magnus (Ditlev) und Gustav (Iden) früh auf dem Rad unter Druck zu setzen. Ich fühlte mich auf der ganzen Strecke stark. Auf der Laufstrecke habe ich versucht, mich so weit wie möglich zurückzuhalten, bevor ich den zweiten Gang einlegte”, sagte Blummenfelt.

Der zweite Wettkampftag begann mit einem 1,2-Meilen-Schwimmen im Sand Hollow Reservoir, bei dem Aaron Royle (AUS), Marc Dubrick (USA) und Ben Kanute (USA) sofort eine Lücke zur Hauptgruppe bildeten. Ein unglücklicher Fehler von Royle an einer der Bojen führte dazu, dass die Verfolgergruppe die Führenden wieder einholte und das Feld auseinanderzog. Gegen Ende des Schwimmens setzten sich die drei Führenden ab und bildeten eine kleine Gruppe, aber es war immer noch eine Masse von Athleten, die gemeinsam in die erste Wechselzone stürmte.

Royle und Dubrick kamen als erste in die Wechselzone 1, Kanute folgte kurz dahinter. Eric Lagerstrom (USA) führte eine große Gruppe an, die 20 Sekunden hinter den Führenden lag, darunter Miki Taagholt (DEN) und Frederick Funk aus Deutschland. Der vor dem Rennen favorisierte Kristian Blummenfelt (NOR) lag 30 Sekunden zurück, Gustav Iden (NOR) und Magnus Ditlev (DEN) hatten 45 Sekunden Rückstand.

Nach einem blitzschnellen Wechsel stürmte der aktuelle IRONMAN 70.3 Rekordhalter Blummenfelt auf die Radstrecke und übernahm sofort die Führung. Kanute, Taagholt, Ditlev und Funk arbeiteten auf den ersten Kilometern der Radstrecke hart hinter dem Norweger.

Nach der Hälfte der 56 Kilometer langen Radstrecke lag Blummenfelt immer noch an der Spitze des Rennens, mit Funk, Taagholt, Kanute und Ditlev in einer Reihe hinter ihm. Nach dem Anstieg zum Snow Canyon setzte sich Ditlev an die Spitze, wo er bis zum Ende der Radstrecke blieb.

Als Ditlev in den zweiten Wechsel ging und Blummenfelt und Funk ihm auf den Fersen waren, begann die Verfolgungsjagd. Blummenfelt setzte sich auf den ersten Kilometern des Laufs wie schon auf dem Rad ab und übernahm die Führung. Iden hatte nach dem Radfahren fünf Minuten Rückstand und schied später aus dem Rennen aus. Kanute setzte sich bei Kilometer 2 von dem Norweger ab und übernahm die Führung. Blummenfelt blieb in seinem Schatten, offenbar zufrieden damit, den Amerikaner das Tempo bestimmen zu lassen. Ditlev blieb etwa eine Minute zurück, während Taagholt eine Gruppe mit über drei Minuten Rückstand anführte.

Bei Kilometer 18 entschloss sich ein ruhiger, selbstbewusster Blummenfelt zu einem Vorstoß, der ihn, wie er später sagte, an seine Leistung in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erinnerte. Lächelnd rannte er zum Sieg, gab den Tausenden von Fans, die in St. George zugegen waren, ein High-Five und hielt die Fahne hoch, wie schon so oft in seiner glanzvollen Karriere.

Obwohl Kanute nicht in der Lage war, das Tempo von Blummenfelt mitzugehen, kämpfte er hart und wurde zum zweiten Mal Zweiter bei einer IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft. Ditlev lief mit fast drei Minuten Rückstand als Dritter über die Ziellinie, während das deutsche Duo Mika Noodt und Frederick Funk die Plätze vier und fünf belegte.

Blummenfelt freut sich zwar über seinen WTS-Weltmeistertitel, die olympische Goldmedaille, die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft und die IRONMAN-Weltmeisterschaft, doch sein dritter Platz auf Hawaii macht ihn immer noch hungrig: “Man kann in Kona keine Revanche außerhalb von Kona bekommen – ich denke jetzt seit drei Wochen jeden Tag daran. Ich muss dorthin zurückkehren, um meine Sache zu Ende zu bringen.”

Ben Kanute, der im Ziel sagte, dass das Jahr aufgrund von Krankheit und anderen Rückschlägen sehr hart war, empfand jedoch Erleichterung: “Ich habe bei diesem Rennen ein neues Fitnesslevel erreicht. Ich bin einfach da rausgegangen und habe es genommen. Kristian hat die ganze harte Arbeit an der Spitze gemacht, ich habe mich nur darauf konzentriert, im Moment zu bleiben, den Tag und das Rennen zu genießen. Das war der größte Spaß, den ich seit langer Zeit auf einer Rennstrecke hatte. Zu sehen, wo ich in der Weltrangliste stehe, ist das, was ich wirklich wollte, das ist mehr, als ich mir hätte wünschen können.”

Magnus Ditlev erzählte, wie wichtig es für seine Mitstreiter ist, sich gegenseitig zu pushen, denn die Skandinavier haben bei den letzten Weltmeisterschaften sehr gute Leistungen gezeigt.