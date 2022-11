Beim vorletzten hochkarätigen World Triathlon Championship Series-Bewerb (WM-Serie) der Saison auf Bermuda liefen Julia Hauser bei den Damen und Luis Knabl bei den Herren in die Top 20. Die Siege gingen an die Lokalmatadorin und Olympiasiegerin Flora Duffy sowie an den zweifachen Weltmeister Vincent Luis (FRA).

Bevor es vom 24.-26. November zum krönenden Abschluss der diesjährigen WM-Serie nach Abu Dhabi (VAE) zum großen Finale geht, trafen gestern die besten Triathleten in Bermuda aufeinander.

Bei den Herren konnte der Tiroler Luis Knabl als Neunter nach 1500m aus dem Wasser steigen, verpasste aber leider um wenige Sekunden die 7-köpfige Spitzengruppe am Rad. Neben Knabl konnten sich auch die weiteren Österreicher, Tjebbe Kaindl, Martin Demuth und Leon Pauger positionieren. Acht fordernde Radrunden über 38,5 km folgten, ehe es auf die abschließenden 10 Laufkilometer ging.

Während der Vorarlberger Pauger das Rennen schon frühzeitig beenden musste, war es der Tiroler Luis Knabl, der mit einem soliden Lauf abermals mit einem sehr guten Ergebnis im stark besetzten Teilnehmerfeld mit Platz 17 aufzeigte. “Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe mich in allen drei Disziplinen gut gefühlt und das war heute ein großer Schritt in die richtige Richtung”, so Knabl im Ziel. Der Sieg ging an den Franzosen Vincent Luis.

Ergebnis WTCS Bermuda, Herren

Olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 38,5 km Radfahren, 10 km Laufen)

1. Vincent Luis (FRA)

2. Antonio Serrat Seoane (ESP)

3. Roberto Sanchez Mantevon (ESP)

17. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T)

35. Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl, T)

36. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, T)

DNF Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V)

Bei den Damen feierte die Lokalmatadorin Flora Duffy einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Julia Hauser und Therese Feuersinger konnten sich nach dem Schwimmen in der zweiten Verfolgergruppe positionieren. Lisa Perterer kämpfte sich mit einer tollen Leistung am Rad (viertschnellste Zeit) nach vorne. Während Feuersinger dem hohen Tempo Tribut zollen musste, lief die Wienerin Hauser, nach einer Coronainfektion Anfang September und einem anschließenden Infekt, auf den guten 20. Platz über die Ziellinie. Lisa Perterer kam auf Rang 23 ins Ziel.

“Wenn ich bedenke, dass ich durch Corona einige Wochen an Training verloren habe, ich womöglich das Höhentrainingslager doch noch spürte und ich einige technische Probleme beim Radfahren meistern musste (Anm.: Lenker aufgrund eines Schlaglochs ist auf der 5. Radrunde nach unten gekippt und die elektronische Schaltung viel auf der letzten Runde aus), konnte ich gute Punkte für das WTCS Ranking und für die Olympiaqualifikation sammeln,“ so Hauser, die jetzt nochmals auf zwei weitere gute Trainingswochen und einen weiteren “Step” auf ihrem Weg in Richtung Saisonfinale in Abu Dhabi hofft.

Ergebnis WTCS Bermuda, Damen

Olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 38,5 km Radfahren, 10 km Laufen)

1. Flora Duffy (BER)

2. Taylor Knibb (USA)

3. Beth Potter (GBR)

20. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W)

23. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K)

37. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T)

DNF Tanja Stroschneider (UTTB, B)