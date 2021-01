Challenge St. Pölten mit neuem Bike-Run Bewerb

Die Veranstalter der Challenge St. Pölten hören auch in der herausfordernden Zeit auf ihre Athleten. Nachdem vielerorts die Schwimmbäder noch geschlossen sind – und vermutlich bis mindestens Februar geschlossen bleiben, reagieren die Veranstalter auf die mangelnde Möglichkeit des Schwimmtrainings. Für viele Athleten ist die Auftaktdisziplin nach wie vor die größte Hürde im Triathlon.

“Viele Athleten sind an uns herangetreten, dass der Schwimmpart ohne regelmäßigem Training zu einer echten Herausforderung wird. Ein Start bei der Challenge ist durch diese Umstände für einige unmöglich. Genau für die Athleten, haben wir in diesem besonderen Jahr einen besonderen Bewerb geschaffen. Der Bike-Run startet direkt nach dem Schwimmbewerb. Die Teilnehmer erleben das komplette Flair der Rad- und Laufstrecke und auch der Zieleinlauf der der Finihline wird unvergessen bleiben,” so Organisator Christoph Schwarz.

Eine Anmeldung ist hier möglich.