Lotte Wilms (NED) und Tom Hug (GER) sind die Sieger der Challenge St. Pölten 2023. Hug setzte sich auf der Laufstrecke gegen die Konkurrenz durch, während Wilms einen Start-Ziel Sieg feierte. 1100 Altersklassen-Athleten absolvierten die Mitteldistanz in St. Pölten bei bestem Wetter und genialer Stimmung entlang der gesamten Strecke. Athletinnen und Athleten aus 33 Nationen waren zu Gast in St. Pölten.

Start-Ziel Sieg für Lotte Wilms

Die Niederländerin Wilms entschied sich kurzfristig für einen Start in St. Pölten. Bekannt als starke Schwimmerin setzte sie sich bereits da vom Feld ab und baute ihren Vorsprung über das gesamte Rennen aus. „Ein Start-Ziel Sieg ist immer etwas besonders. Das Rennen hat jetzt einen ganz besonderen Stellenwert für mich und ich bin froh, wie alles gelaufen ist.“, so die Siegerin im Ziel. Die Zweitplatzierte Daniela Kleiser (GER) spielte ihre Laufstärke voll und ganz aus und schob sich auf der Laufstrecke von Position acht auf Position zwei. Das Podium komplettiert Caroline Lehrieder (GER) auf Platz drei. Beste Österreicherin wurde Gabriele Obmann, die das Podium mit Platz vier knapp verfehlte.

Überraschungssieg bei den Herren

Bei den Profi-Herren sichert sich Tom Hug (GER) den Sieg. Der junge Deutsche stieg an dritter Position vom Rad, fühlte sich laut eigenen Angaben sehr gut und ließ auf der Laufstrecke nichts mehr anbrennen. Ebenso eine starke Laufleistung zeigte Lukas Hollaus (AT), der sich auf den letzten Metern das Podium sicherte. Adriano Engelhardt (CH) erreichte das Ziel an zweiter Stelle, wurde jedoch aufgrund einer nicht abgesessenen Zeitstrafe disqualifiziert. Das Podium komplettierten somit Lukas Hollaus (AT) auf Position zwei und Ruben Zepuntke (GER) auf Platz drei. Hollaus wurde damit nicht nur bester Österreicher, sondern konnte auch deutlich an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen. Lokalmatador Michael Weiss wurde bei seinem 10. Start in St. Pölten Zehnter.

Die Favoriten Nicolas Mann und Sebastian Kienle konnten ihrer Rolle nicht gerecht werden. Kienle erhielt eine Zeitstrafe und stieg aus Frust bereits nach wenigen Kilometern am Rad aus. Mann lang zu Beginn gut im Rennen, hatte jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und beendete das Rennen nicht.