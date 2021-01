Langdistanz-Profi Hammerle versteigert Sponsorplatz

Am Sonntag geht es für den Vorarlberger Triathleten Max Hammerle via München nach Gran Canaria auf sein erstes Trainingslager heuer.

Neben dem Training im winterlichen Vorarlberg war Hammerle auch in Sachen Sponsoring aktiv: “Ich werde meinen Kopfsponsor verlosen. Das wollte ich unbedingt noch vor dem Trainingslager auf Schiene bringen.“ Verkauft werden 50 Lose zu einem Stückpreis von je 200 Euro. Die Lose können direkt bei Max Hammerle via E-Mail an max.hammerle1@gmail.com bis 19. März möglich. „Die Verlosung wird dann live auf meinem Instagram-Account erfolgen“, verrät Max, dessen großes Saisonziel die Quali für den Ironman-Klassiker auf Hawaii ist.