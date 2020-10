Challenge St. Pölten: Die Laufstrecke

Zwei Runden dürfen die Athleten entlang der Traisen und in die historische Innenstadt von St. Pölten laufen. Vorbei an Tausenden Zuschauern geht es zurück in die Challenge Village bevor es in die zweite Runde geht. Insgesamt vier Mal kommen die Athleten im Zielbereich vorbei, ehe sich diese überqueren dürfen. Eine atemberaubende Atmosphäre ist garantiert!

Regierungsviertel Das Regierungsviertel in St. Pölten zählt zu den Highlights der Laufstrecke der Challenge St. Pölten. Neben der Traisen gelegen motiviert die ebene Laufstrecke, die letzten Reserven herauszuholen.