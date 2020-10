Die Athleten fahren eine Runde zu 90 Kilometern. Der Rundkurs beginnt mit einem flachen und schnellen Abschnitt auf der gesperrten Autobahn S33, ehe es die Athleten durch das Weltkulturerbe Wachau entlang der Donau führt. Drei herausfordernde Anstiege gefolgt von rasanten Abfahrten warten auf die Athleten, bevor sie wieder zurück in Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten kommen.

You need to define some clickable areas for your image.