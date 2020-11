Challenge St. Pölten am Weg zum Green Event

Der Challenge St. Pölten Triathlon hat sich für die kommenden Jahre ein großes Ziel gesetzt. Die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Verantwortung werden in den Vordergrund rücken und sollen ein wichtiges Erkennungsmerkmal der Traditionsveranstaltung werden. Unterstützung dafür holen sich die Firma BESTZEIT bei sieben Studierenden von unterschiedlichen Universitäten in Wien

Ressourcen- und Klimaschonung als Erkennungsmerkmal

Sport und Nachhaltigkeit sind zwei in der Gesellschaft dominierende Themen. Einerseits möchte man Unterhaltung und andererseits darf der Nachhaltigkeitsgedanke nicht zu kurz kommen. „Der Triathlonsport ist ganz eng mit der Natur verbunden,“ erzählt Veranstalter Christoph Schwarz. Training, Wettkampf, Erholung – vieles findet im Freien statt und ist auch ein wichtiger Aspekt, der den Triathlon so einzigartig macht. Der Bewerb in St. Pölten ist international für seine schöne Landschaft und die einzigartigen Strecken bekannt. „Und das soll auch so bleiben!“, ist sich das gesamte Team einig.

Mit großartiger Unterstützung bis ans Ziel

Unterstützung für das Vorhaben bekommt die Firma BESTZEIT von Teilnehmer/innen der Sustainability Challenge. Die zweisemestrige Lehrveranstaltung fungiert als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Sie vernetzt motivierte Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit realen Projekten. Interdisziplinäres Arbeiten und globales Denken wird gefördert und spannende Ideen entstehen in dieser Zusammenarbeit. „Gemeinsam mit unserem Team aus sieben motivierten und engagierten Studierenden möchten wir an unserem Ziel arbeiten,“ freut sich Schwarz. „Die ersten Treffen waren sehr spannend und haben auch uns als Veranstalter bereits ganz neue Blickwinkel und Denkweisen aufgezeigt.“

Das Ziel, eine klimaschonende Triathlon Veranstaltung, ist ein langfristiges, welches nicht in einem Jahr erreicht werden kann. Es gilt altbewährte und gut funktionierende Strukturen zu verändern und anzupassen. Step by Step sollen Maßnahmen getroffen und Änderungen etabliert werden. „Die Athleten werden für uns weiterhin im Vordergrund stehen und der Spirit „We are family“ wird auch in diesem Projekt weitergetragen“, erwähnt Petra Schwarz. Optimale Lösungen für Athleten und das Klima sollen gefunden werden. „Es ist eine neue Herausforderung, der wir uns gerne stellen und auf die wir uns sehr freuen“, so P. Schwarz.

Ausblick

Die Premiere der Challenge St. Pölten musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Neuer Termin ist der 30. Mai 2021. Die Absage war eine große Enttäuschung für das ganze Team. Die Belohnung für monatelange Arbeit blieb aus und die Vorfreude auf ein großartiges Startfeld war von einem Moment auf den anderen wie weggeblasen. Trotzdem blickt das Unternehmen BESTZEIT auf einen erfolgreichen Sommer zurück. Zehn etwas andere aber sehr erfolgreiche Events konnten im Sommer 2020 veranstaltet werden. „Es war ein Learning-By-Doing. Doch wir haben viele Erfahrungen gesammelt und blicken sehr zuversichtlich auf den 30. Mai“, freut sich Christoph Schwarz. „Wir sind bereit alles zu geben und den ersten Challenge St. Pölten Triathlon zu einem vollen Erfolg zu machen“.