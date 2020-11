Bereit für das OMNi-BiOTiC „Ambassador“ POWERTEAM?

OMNi-BiOTIC ist 2020 in einem schwierigen Jahr in die Österreichische Triathlon-Szene eingestiegen und unterstützt mit Sara Vilic, Christoph Schlagbauer und Simone Kumhofer ein heimisches Profi-Team. Im Jahr 2021 soll das Engagement in der Triathlon Welt ausgebaut werden und sucht zehn Athleten für das OMNi-BiOTiC „Ambassador“ POWERTEAM!

Das erwartet dich im OMNi-BiOTiC „Ambassador“ POWERTEAM

BETREUUNG komplette Mikrobiom Analyse, um alle OMNi-BiOTiC® Produkte perfekt auf dich abstimmen zu können laufende Betreuung und Ernährungsberatung individuell Trainingsplanung und sportwissenschaftliche Betreuung (wenn gewünscht) Vergünstigungen für sportwissenschaftliche Diagnostik

PRODUKTE 1x OMNi-BiOTiC® Produkt pro Monat Wettkampf Outfit im Team Design Trainingsbekleidung im Team Design für dein Lauf- und Radtraining Schwimmkappe Trinkflaschen

VERGÜNSTIGUNGEN Neoprenanzüge Sportbekleidung FELT Fahrräder Helme Sonnenbrillen weitere OMNi-BiOTiC® Produkte für Family & Friends zum Ambassador-Preis für gemeinsame Trainingslager



Bist du bereit für das Team? Dann bewirb dich hier.