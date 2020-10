Auswirkungen der aktuellen COVID-19 Verordnung auf den Sport

Location Mindestabstand beim Betreten Maskenpflicht beim Betreten Mindestabstand beim Sport TeilnehmerInnengrenze bei Veranstaltungen Sportstätte outdoor 1m nein* ja, außer bei Sportarten, bei deren sportspezifischer Ausübung es zu Körperkontakt kommt, und bei Sicherungsleistung 12** indoor ja 6** Öffentliche Freifläche (Wiese, Park, etc.) nein* 12**

* ausgenommen Zuseher bei Veranstaltungen

** In einer Sportstätte können auch mehrere Gruppen parallel trainieren, falls eine Durchmischung ausgeschlossen werden kann. Bei Mannschaftssportarten/bewerben ist die für die Ausübung der jeweiligen Sportart erforderliche Anzahl an Sportler nicht in die Höchstteilnehmerzahl miteinzurechnen. Im Spitzensport dürfen bis zu 100 Sportler indoor und 200 Sportler outdoor teilnehmen.