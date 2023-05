Die sechste Auflage der IRONMAN® European Championship Hamburg findet am 4. Juni 2023 statt. Seit der Erstauflage im Jahr 2017 hat sich die Veranstaltung zu einer der beliebtesten Triathlon-Langdistanz-Veranstaltungenentwickelt und war als erste IRONMAN- Veranstaltung der Saison 2023 ausverkauft. Über 3.000 angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 80 Nationen werden sich den Herausforderungen von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen in der Hansestadt stellen.

Seit 2022 ist die Veranstaltung Austragungsort der IRONMAN-Europameisterschaft, bei der sich Laura Philipp(GER) im vergangenen Jahr mit einer Zeit von 08:18,20, der schnellsten IRONMAN- Zielzeit einer Profifrau bis dato, zur IRONMAN-Europameisterin krönen konnte. In diesem Jahr kämpfen die Profi-Männer um den Titel des Europameisters und das Preisgeld von insgesamt 75.000€, und das Teilnehmerfeld weist große Namen auf.

Angeführt wird das ca. 50-köpfige Profifeld von Jan Frodeno, dreimaliger IRONMAN-Weltmeister (2015; 2016; 2019), zweimaliger IRONMAN 70.3-Weltmeister (2015; 2018), dreimaliger IRONMAN-Europameister (2015; 2018; 2019) und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele (2008). Frodeno hat bereits eine erfolgreiche Rennvergangenheit in Hamburg, so wurde er vor genau zehn Jahren im Rahmen desHAMBURG WASSER World Triathlon 2013 Weltmeister mit der Mixed Relay. In einer Videobotschaft auf Instagram sagte er im Vorfeld: „Ich habe viele großartige Erinnerungen an meine Rennen in Hamburg, wo ich michfür die Olympischen Spiele qualifizieren konnte und Weltmeister mit der Mixed Relay wurde. Ich freue mich sehr nach derlangen Zeit wieder zurück in die Triathlon-Hochburg Hamburg zu kommen und nun auch einen IRONMAN dort zu absolvieren.“

Weitere Deutsche Hoffnungsträger auf den Sieg sind Florian Angert, Fünfter der IRONMAN World Championships 2021 und Zwölfter der IRONMAN World Championships 2022, sowie Maurice Clavel,23. der IRONMAN World Championships 2022, Sieger des IRONMAN South Africa 2021 und mehrfacher IRONMAN 70.3 Sieger, und der Potsdamer Franz Löschke, der bereits 2019 als Dritter im Rahmen der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt auf einem Europameisterschafts- Podium stehen durfte.

Ein weiterer Anwärter auf den Titel ist der zweimalige Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele, Alistair Brownlee (GBR), der wie Frodeno kein Unbekannter in Hamburg ist und bereits 2014 beim HAMBURG WASSER WorldTriathlon Weltmeister in der Mixed Relay und im selben Jahr auch die Einzelsprint-Kategorie für sich entscheiden konnte. 2019 feierte Brownlee seine IRONMAN- Premiere und konnte seitdem bei drei seiner vier Rennen als Siegerhervorgehen.

Mit dem Franzosen Denis Chevrot steht zudem der amtierende IRONMAN-Europameister und Titelverteidiger am Start, der mit Hinblick auf die VinFast IRONMAN World Championship in Nizza im September zeigen möchte, dass mit ihm in seinem Heimatland zu rechnen sein muss. Auch Kristian Høgenhaug (DEN), der in Hamburg im Jahr 2019 bereits ganz oben auf dem Podium stand, wird mit um den Siegkämpfen.

Team-Europa erhält zudem gute Konkurrenz von dem mehrfachen IRONMAN-Sieger Matt Hansen (USA), sowie den beiden Australiern Josh Amberger und Max Neumann, letzterer machte mit seinem vierten Platz bei der letztjährigen IRONMAN Weltmeisterschaft auf Hawaii und zwei weiteren IRONMAN-Siegen in 2022 auf sich aufmerksam.

