Nach überstandener COVID-19 Erkrankung feiert Anne Haug bei der Challenge St. Pölten ihr Comeback. Die Deutsche Langdistanz Weltmeisterin reiste bereits zur Challenge Miami an, ehe ein positiver COVID-19 Test ihren Start verhinderte. Nach überstandener Infektion wird sie nun in Österreich wieder in das Renngeschehen eingreifen. Mit Sebastian Kienle und Anne Haug stehen zwei große Deutsche Triathlon-Aushängeschilder in Niederösterreichs Landeshauptstadt an der Startlinie.

Haug trifft unter anderem auf die Schweizerin Imogen Simmonds, Lisa Norden, Maja Stage Nielsen, Lucy Hall und Laura Siddal. Bei den Herren kommt starke Konkurrenz für Kienle von Andi Böcherer, Michael Raelert, Pieter Heemeryck sowie Nicholas Kastelein und den Österreichern Paul Ruttmann, Thomas Steger sowie Michael Weiss.