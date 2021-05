Während Österreichs Nummer 1 im Triathlon Lisa Perterer beim Europacup in Caorle mit Startnummer 1 an den Start gehen wird, kämpfen Julia Hauser und Sara Vilic in Yokohama um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo.

Die elfte Ausgabe des Triathlons in Yokohama über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) macht die Eröffnung der Triathlon WM 2021. Dieses Jahr gibt es 5 Rennen und beim Finale im August in Edmonton werden die Weltmeister gekürt.

Nach der Qualifikationsliste von World Triathlon hat Julia Hauser den Quotenplatz für die Olympischen Spiele aktuell inne. Mit den Leistungen des Österreichischen Triathlonteams haben die Damen den zweiten Quotenplatz für Österreich bereits abgesichert. In Yokohama kommt es zum Showdown um den zweiten Platz neben Lisa Perterer. Die besser platzierte Athletin kann mit der Planung für die Olympischen Spiele starten.

Nach der langen Wettkampfpause ist es eine große Herausforderung wieder am Start zu stehen, die Vorbereitungen auf das Rennen sind diesmal außergewöhnlich. „Um am Rennen teilzunehmen brauchen wir Athletinnen neben einem Visum und einem PCR Test, unzählige Dokumente und einige Apps. Hier jetzt in Yokohama bewegen wir uns in einer Bubble, haben Einzelzimmer und trainieren nur indoor. Es ist alles gut organisiert. Ich bin dankbar, dass wir die Chance haben endlich wieder Wettkämpfe bestreiten zu können,“ so Julia Hauser.

Bei den Herren sind Luis Knabl und Lukas Hollaus am Start. Mit guten Ergebnissen wollen sie den zweiten Quotenplatz für die Herren absichern.