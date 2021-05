Im Italienischen Caorle findet am kommenden Wochenende ein Elite- und Junioren Europacup Triathlonbewerb statt. Auf dem Programm steht eine Sprintdistanz mit 750 Metern Schwimmen im adriatischen Meer, 20 Kilometern Radfahren auf flachem, aber kurvigen Terrain und ein abschließender Lauf über fünf Kilometer. Der Startschuss in der italienischen Kleinstadt fällt um 16 Uhr für die Herren.

Das Feld der Damen führt Lisa Perterer mit Startnummer 1 an. Neben der Kärntnerin, die bereits für die Olympischen Spiele 2021 in Tokyo qualifiziert ist, gehen auch Magdalena Früh, Pia Totschnig, Tania Stroschneider und Theresa Moser in den Bewerb. Das Rennen der Damen wird ab 18:00 Uhr hier live übertragen.

Bei den Herren werden Lukas Pertl, Tjebbe Kaindl, Philip Pertl, Martin Demuth, Leon Pauger und Lukas Kollegger an den Start gehen. Das Rennen wird hier live übertragen. “Ich hatte zwar vor 14 Tagen mit einer Magen-Darm-Grippe zu kämpfen und musste einige Tage pausieren. Nun fühle ich mich aber wieder startklar für das nächste Rennen und freue mich auf den nächsten internationalen Vergleich”, so Pauger, der sich an der Spitze zeigen möchte.

Auch der ÖTRV Nachwuchs geht mit einem starken Team in den Junioren Europacup-Bewerb. Für die Nachwuchsathleten geht es über 300m Schwimmen, 9,5km Radfahren und 1,9km Laufen. Patrik Leitner, Thomas Windischbauer, Noah Künz, Jan Bader, Niklas Keller, David Vollmann, Klemens Oberleithner, Matthias Freisinger, Tobias Schiffer, Julian Piller stehen bei den Junioren an der Startlinie. Hannah Koglbauer, Sarah Hämmerle und Larissa Burtscher bei den Juniorinnen.

Die Junioren treten am Samstag zu einem Halbfinale an. Am Sonntag tragen die Nachwuchsathleten dann ein kleines und ein großes Finale aus.