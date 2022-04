Nach seinem spannenden Sieg im letzten Jahr, als er den Spanier Pablo Gonzalez Dapena auf den letzten Kilometern überholte, kehrt Thomas Steger diesen Sonntag zurück, um seinen Titel bei der Challenge Riccione zu verteidigen. Der Österreicher wird auf ein starkes Profi-Feld treffen, das einen spannenden Kampf verspricht. Auch bei den Frauen wird ein hart umkämpftes Rennen erwartet, bei dem Emma Pallant-Browne, India Lee und Marta Bernardi als Favoritinnen für den Sieg gelten.

Die Challenge Riccione findet am Sonntag, den 1. Mai, statt und bei den Männern werden fast dreißig Profis an den Start gehen. Steger ist als Titelverteidiger einer der Favoriten, aber auch Giulio Molinari, Mattia Ceccarelli und Alessandro Degasperi werden sicher um den Sieg mitfahren. Thomas Davis (GBR) ist vielleicht der größte Außenseiter; das junge Talent entwickelt sich schnell und zeigt sich im Laufe der Rennen immer häufiger an der Spitze.

Auch bei den Frauen gibt es Heimfavoriten, allen voran Marta Bernardi. Sie will das Rennen gewinnen, nachdem sie im letzten Jahr hinter Sarissa de Vries (NED) und India Lee (GBR) Dritte wurde. Lee kehrt ebenfalls zur Challenge Riccione zurück, und durch die Abwesenheit von De Vries scheint der Weg zum Podium für diese beiden Frauen geebnet.

Allerdings müssen sie sich noch mit keiner Geringeren als Emma Pallant-Browne und auch Lena Berlinger (DEU) auseinandersetzen, die niemals unterschätzt werden sollten. Eine gefährliche Außenseiterin ist Valentina d’Angeli, während Line Bonde (DEN) ebenfalls für Überraschungen sorgen könnte.

Die Challenge Riccione findet am Sonntag, den 1. Mai statt, Start ist um 9:30 Uhr MEZ.