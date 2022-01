Nach der kürzlichen Bekanntgabe einer Partnerschaft zwischen Super League Triathlon (SLT) und World Triathlon (WT) zur Entwicklung einer globalen esports-Weltmeisterschaftsserie – Arena Games Triathlon powered by Zwift – wurden nun die drei Städte bekannt, die für die Austragung dieser Spiele im Jahr 2022 ausgewählt wurden:

Arena Games Triathlon 2022 Standorte:

9. April 2022: München, Deutschland in der Olympia-Schwimmhalle

23. April 2022: London, Großbritannien, im London Aquatics Centre

7. Mai 2022: Großes Finale in Singapur

Der Arena Games Triathlon ist ein Konzept, das von der Super League Triathlon ins Leben gerufen wurde und aus dem Bestreben erwuchs, den Triathlonsport weltweit zu fördern. Im Jahr 2021 fand die erste Multi-Städte-Version der Spiele in Rotterdam und London statt; die jüngste Partnerschaft mit World Triathlon bedeutet, dass der Arena Games Triathlon im Jahr 2022 größer und besser denn je sein wird, mit einer Rückkehr nach London (23. April), einer ersten Arena Games Triathlon-Veranstaltung in München (9. April) und einem großen Finale in Singapur (7. Mai). Super League Triathlon arbeitet mit allen zuständigen Behörden zusammen, um die Veranstaltungen in Übereinstimmung mit den lokalen Sicherheitsprotokollen durchzuführen.

Die Mischung aus echtem und virtuellem Renngeschehen ermöglicht den Fans, die besten Triathleten der Welt hautnah zu erleben, ohne ihren Sitzplatz auf der Couch verlassen zu müssen. Die Veranstaltung bietet auch Esport-Fans und Liebhabern von Sportstatistiken die Möglichkeit, Live-Daten der Athleten in Echtzeit zu genießen. Der Arena Games Triathlon wurde in der COVID-Ära geboren, verspricht aber eine neue Generation von Stars und ist die Zukunft der Indoor-Rennen.

Bei jedem Event kämpfen die Athleten um Punkte für die World Triathlon-Weltrangliste, und die Athleten, die im Laufe der Serie die meisten Punkte sammeln, werden in Singapur mit den allerersten Triathlon esport World Titles ausgezeichnet. An allen drei Austragungsorten wird es wieder schnelle und rasante Elite-Rennen geben, die den Fans ein unglaubliches Zuschauererlebnis bieten.