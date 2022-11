Nach seinem 17. Platz beim WM-Serienrennen in der Vorwoche auf Bermuda setzte Luis Knabl heute noch einen drauf. Beim letzten Weltcupbewerb einer sehr langen Saison lief der Tiroler in Vina del Mar (CHI) auf den 7. Platz und sammelt mit seinem zweitbesten Weltcuperfolg abermals viele Punkte auf seiner “Road to Paris”! Auch Lukas Pertl zeigt mit einem 17. Platz zum Ende der Saison nochmals auf.

Aber der Reihe nach: Beim letzten Weltcup der Saison an der chilenischen Pazifikküste ging es noch einmal um gute Weltranglistenpunkte und Punkte für das olympische Qualifikationsranking. Luis Knabl kämpfte sich nach 750m Schwimmen im unter 15° C kalten Pazifik in die 12-köpfige Führungsgruppe am Rad und versuchte mit dieser den Vorsprung auf die Verfolgergruppe auszubauen. In der Verfolgergruppe die beiden Brüder Lukas und Philip Pertl, die natürlich ihrerseits versuchten die Fluchtgruppe einzuholen.

Nach knapp 19km stieg Knabl dann als Erster der 12-Mann-Gruppe mit gutem Vorsprung auf die Verfolgergruppe ab und wechselte in die Laufschuhe. Nach den abschließenden fünf Laufkilometern überquerte der Heeressportathlet auf Platz sieben die Ziellinie und holt damit nach Weihai 2018 sein zweitbestes Weltcupergebnis seiner Karriere. Auch Lukas Pertl schließt seine Saison mit einem sehr guten 17. Platz ab – sein Bruder Philip läuft auf Rang 27. “Ich bin sehr zufrieden. Es war ein cooles Rennen”, so Knabl glücklich im Ziel.

Bei den Damen belegt Sara Vilic (3athlon Kärntnen, K) den 28. und Tanja Stroschneider (UTTB, B) den 32. Platz. Vilic hatte dabei Pech nach dem Schwimmausstieg, als sie als Führende eine nicht ideale Linie erwischte und erst recht wieder mit dem Hauptfeld in der Wechselzone auf das Rad wechselte.

Ergebnis World Triathlon Cup Vina del Mar (CHI), Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 18,6km Radfahren, 5km Laufen)

1. David Castro Fajardo (ESP)

2. Diege Moya (CHI)

3. Jawad Abdelmoula (MAR)

7. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T)

17. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S)

27. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S)