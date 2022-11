Ein ereignisreiches Triathlon-Jahr liegt hinter uns. Die Wettkämpfe in Österreich sind abgeschlossen und die Age Group Athleten in ihrer wohlverdienten Off-Season. Für Österreichs Elite-Triathleten geht es noch an die letzten Wettkämpfe, ehe auch hier die Saison abgeschlossen wird und die Vorbereitungen auf die Olympische Pre-Season startet.

“Wir sagen Danke für das große Engagement. Mit über 4.000 Stimmen können wir uns freuen, ein durchaus representatives Ergebnis für die Österreichische Triathlon-Szene präsentieren zu dürfen und freuen uns über den hohen Stellenwert, den die Auszeichnung in Österreichs Triathlon-Szene hat,” so Stefan Leitner, der die Austria Triathlon Awards vor über 10 Jahren ins Leben gerufen hat.

Triathlet des Jahres 2022: Lukas Hollaus

Lukas Hollaus musste erst offiziell in “Sport Pension” gehen, ehe er zum ersten mal die Wahl zu Österreichs Triathleten des Jahres gewonnen hat. In seinem ersten Jahr in der Sportpension holte Hollaus die drei Prestigeträchtigen Staatsmeister-Titel über die Sprintdistanz, Olympische Distanz und Mitteldistanz. Österreichs Triathlon-Szene honorierte die nationalen Erfolge des Salzburgers mit der Wahl zu Österreichs Triathlet des Jahres 2022. Während der Sieg von Hollaus – so wie seine Triathlon Siege heuer – überlegen ausfiel, war der zweite Rang heiss umkämpft. Schlussendlich setzte sich Thomas Steger knapp vor Michael Weiss durch.

Triathletin des Jahres 2022: Julia Hauser

Auch bei den Damen gab es eine Premieren-Siegerin: Die Wienerin Julia Hauser holte sich die Trophäe zum ersten mal und darf sich fortan “Österreichs Triathletin des Jahres 2022” nennen. Mit Platz 9 bei der Europameisterschaft gelang Hauser heuer ein weiteres internationales Ausrufezeichen und bestätigt ihren Weg in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Im World Triathlon Ranking ist Julia Hauser zur Zeit auch Österreichs beste Athletin über die Olympische Distanz und liegt auf einem sicheren Platz für die Olympischen Spiele. Hinter Hauser belegte Simone Kumhofer Rang zwei und Tanja Stroschneider den dritten Rang bei der Wahl zu Österreichs Triathletin des Jahres 2022.

