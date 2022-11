Ein guter Indikator für Veranstalter ist die Wahl zu Österreichs Triathlon Veranstaltung des Jahres. Einmal mehr zeigt sich aber, das die Qualität der Veranstaltungen in Österreich sehr hoch ist und die Veranstalter die Messlatte dennoch von Jahr zu Jahr höher legen. Das Jahr 2023 wird für Veranstalter und Athleten ein schwieriges Jahr werden. Die international gesehen günstigen Startgebühren werden, wenn überhaupt, nur mit Sparmaßnahmen zu halten sein, um den Triathlon-Sport nicht zu einem elitären Sport zu machen.

Sprint / Kurzdistanz des Jahres 2022: Mostiman Triathlon

Nach 2016 geht der Titel der Veranstaltung des Jahres erneut nach Niederösterreich an die Veranstalter des Mostiman Triathlons. Dicht gefolgt hinter den Niederösterreichern belegt der ALOHA TRI Traun mit seiner einzigartigen Wechselzone in der Eishalle den zweiten Rang. Rang 3 geht an Gösselsdorfer Volkstriathlon. Worauf die Athleten besonderes Augenmerk legen: Der Triathlon muss ein familiärer Event sein. “Wald und Wiesen” Triathlonveranstaltungen findet man heutzutage nur mehr sehr wenige in Österreich. Auch wenn sich der Mostiman Triathlon in den letzten Jahren verändert hat und eine “Redimensionierung” vorgenommen hat, spricht einiges für den Mostiman: Der amtierende Olympiasieger und IRONMAN 70.3 Weltmeister startete seinen Erfolgslauf beim Mostiman 😉

Mittel / Langdistanz des Jahres 2022: IRONMAN Austria

Noch nie hat es Österreichs größte Veranstaltung auf das Podest ganz oben der “Veranstaltung des Jahres” geschafft. Heuer war es soweit. Das lokale IRONMAN Organisationsteam rund um Patrick Schörckmayer lieferte auf allen belangen einen tollen Event ab. Die “Herausforderungen” einer 180 Kilometer langen Radstrecke bekam das Team in den Griff und motivierte in allen Ortschaften die Bevölkerung, die Athleten bis zur letzten Minute anzufeuern. Stimmung und Emotionen Pur und ein Flagschiff der heimischen Triathlon-Veranstaltungsszene. Hinter dem IRONMAN Austria belegte der Austria Triathlon Podersdorf ex aequo mit dem ALOHA TRI Mondseeland Rang 2. Nicht nur, dass sich beide Veranstalter das gleiche Veranstaltungs-Datum teilen, schafften sie es heuer auf die gleiche Stimmanzahl. In Podersdorf belohnten die Athleten den Mut der Veranstalter, die Schwimmstrecke in die St. Martins Therme zu verlegen um den niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees auszuweichen. Der ALOHA TRI Mondseeland überzeugte wohl mit einer der schönsten Streckenführungen am Rad rund um den Mondsee und Attersee.