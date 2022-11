Am 25. November 2022 feiert Ironman die Langdistanz-Premiere im Mittleren Osten. Unter den Top Stars der Triathlonszene findet man auch den Oberösterreicher Georg Enzenberger. „Ich freue mich auf den flachen und schnellen Kurs, der mir sicher entgegenkommt.“

Das Rennen im Nordosten Israels hat 6 Qualifikationsplätze für die Profis für die Ironman Weltmeisterschaft 2023 in Kailua-Kona, Hawaii. Das erklärt auch das starke Teilnehmerfeld, bei den meisten Ironman-Rennen gibt es nur 2 bzw. 4 Qualifikationsplätze. Drei der 6 Slots werden unter den 65 männlichen Profis vergeben, darunter Doppelweltmeister Patrick Lange und Sebastian Kienle. Wobei Sebastian Kienle an seinem Karriereende nächstes Jahr festhält und nicht mehr bei der IRONMAN World Championship starten wird und Patrick Lange seinen Startplatz nur verifizieren muss. Die anderen drei Qualifikationsplätze werden bei den Profi-Damen vergeben.

Die Schnellsten können also ganz entspannt ins neue Jahr starten. Sie sind schon, bevor die Triathlonsaison für die meisten Europäer richtig startet für das große Finale im Oktober 2023 auf Big Island qualifiziert. Mit nur rund 4 Stunden Reisezeit, Temperaturen bei circa 25 Grad und einer aufstrebenden Triathloncommunity in Israel finden die Teilnehmer auch bestmögliche Rennbedingungen vor.

„Wenn ich mir heute schon was vom Christkind wünschen darf, dann wäre es natürlich einen der heiß begehrten Quali-Plätze zu erreichen.“ träumt der sympathische Eferdinger. „Ich wurde als Agegrouper 2017 Weltmeister und 2019 Vize-Weltmeister und mein größter Wunsch ist es nun als Profi nach Hawaii zurück zu kommen.“

Mit der aufgehenden Sonne über den Golanhöhen erwartet die Athleten eine atemberaubende Szenerie zur ersten Disziplin. Beim 3,8 Kilometer langen Schwimmen im biblischen See Genezareth, dem tiefstgelegenen Süßwassersee der Welt, begeben sich die Starterinnen und Starter auf einen Zwei-Runden-Kurs im kristallklaren Wasser.

Schneller Marathon durch die Altstadt – perfekt für den laufstarken Triathleten Enzenberger

Die 180 Kilometer lange Radstrecke führt durch die traumhafte Landschaft entlang des See Genezareth. Zu Beginn fährt man in Richtung Süden durch die Stadt Masada bevor es an der Ost- und Nordseite entlang zum Wendepunkt führt. Der „out and back“ Kurs muss zweimal durchfahren werden. „Am Rad bin ich wieder in Top-Form. Ich hoffe hier nach dem Schwimmen ein paar Plätze gut zu machen und vielleicht sogar den einen oder anderen meiner Konkurrenten ein wenig herauszufordern.“

Der abschließende Marathon erfolgt über vier Runden am westlichen Ufer des Sees. Die flache und schnelle Laufstrecke führt durch die beeindruckende Altstadt von Tiberias, wo der Trainingspartner und Bruder Martin Enzenberger lautstark dafür sorgen wird, dass die letzten Energiereserven gezündet werden. „Beim Linzmarathon konnte ich auf die 21,2km vor wenigen Wochen meine persönliche Bestzeit ins Ziel bringen. Ich denke, auf’s Laufen freu ich mich am Meisten. Ein Finish unter den Top 10 wäre großartig.“

Und wer weiß, vielleicht ist genau hier und jetzt der richtige Ort und die perfekte Zeit um in Mitten der Stars ganz groß zu strahlen.