World Triathlon setzt alle Bewerbe 2020 bis Ende April aus

Angesichts der raschen weltweiten Verbreitung von COVD-19 hat der Vorstand der International Triathlon Union beschlossen, alle Aktivitäten bis zum 30. April einzustellen. Die Maßnahme umfasst die Aussetzung aller Wettbewerbe im World Triathlon-Kalender, der Kurse, Camps und anderer Aktivitäten. Daher werden alle Weltranglisten, olympischen Qualifikationsrankings, Paratriathlon-Rankings und paralympischen Qualifikationsrankings ab Montag, dem 16. März 2020, sofort eingefroren .

Marisol Casado, Präsident des World Triathlon und IOC-Mitglied, sagt: „Dies ist eine schwere Entscheidung. Wir treffen diese Entscheidung in der Überzeugung, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen müssen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zu stoppen. Es liegt in unserer Verantwortung als Gesellschaft. Und wenn unsere Athleten, Trainer, Offiziellen und Mitarbeiter in dieser herausfordernden Zeit um die Welt reisen, sind wir bei World Triathlon nicht bereit, dies zu riskieren. “

Alle Veranstaltungen im World Triathlon- und Continental-Kalender werden bis auf weiteres sofort abgesagt. Die ITU empfiehlt allen angeschlossenen nationalen Verbänden nachdrücklich, die Maßnahmen auch in ihrem Hoheitsgebiet auszuweiten, um die Verbreitung des Virus zu vermeiden.

World Triathlon wird in dieser Zeit weiter daran arbeiten, die Ereignisse nach dem 30. April nach Möglichkeit neu zu bewerten, und mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um bei Bedarf weitere Maßnahmen in Bezug auf die olympischen und paralympischen Qualifikationsrankings zu ergreifen.