Vom 11 – 13. Juni hätte in Klagenfurt am Wörthersee der Wörthersee Triathlon stattfinden sollen. Neben Nachwuchsbewerben war die Olympische Distanz das Aushängeschild in Kärnten.

Wie im Posting bezüglich der Absage des Wörthersee Triathlons hervorgeht, waren sowohl COVID-19 wie auch die Rad Streckenführung ausschlaggebend für die Absage, die sich das OK-Team nicht leicht gemacht hat. Die Entscheidung war bereits für vergangene Woche angekündigt worden, wurde aber noch einmal verschoben um die neuen Rahmenbedingungen der der Bundesregierung evaluieren zu können.

“Leider müssen wir den „Wörthersee Triathlon 2021“ nun doch absagen. Wir wollten eine, wie auch immer ausfallende Entscheidung bereits vor einer Woche bekanntgeben, um im Sinne der teilnehmenden Triathleten und ihrer Trainings- und Wettkampfplanung so früh wie möglich entscheiden. Nach beherzten Interventionen unserer sportlich verantwortlichen Funktionäre für eine Durchführung im Sinne des Sports, haben wir uns für eine weitere Sondierung der Erfolgsaussichten im Genehmigungsverfahren bei Partner und Behörden entschieden.

Leider lassen die derzeitigen und die behördlich zu erwartenden Rahmenbedingungen keine andere Entscheidung als die Absage unseres Wörthersee Triathlon 2021 zu. Es tut uns sehr leid!

In der Zwischenzeit werden wir gemeinsam mit den zuständigen Behörden an einer angepassten Radstreckenführung arbeiten und die Weichen für einen sportlich attraktiven und gemeinsam getragenen „Wörthersee Triathlon 2022“ in Klagenfurt stellen.”

Am selben Wochenende findet in Neufeld im Burgenland der Neufeld Triathlon statt.