Am Wochenende startet mit der Challenge Riccione der nächste große Challenge Event über die Mitteldistanz. Nach Jan Frodeno bei der Challenge Gran Canaria steigt nun auch Sebastian Kienle in das Renngeschehen ein. Fünf Monate nach der Challenge Daytona ist es für ihn der erste Wettkampf in Europa. Zu den großen Herausforderers des Deutschen zählen den Spanier Pablo Gonzalez, der hinter Jan Frodeno zweiter bei der Challenge Gran Canaria wurde und der Italiener Molinari, der 2018 und 2019 in Riccione gewinnen konnte. Gefordert werden sie unter anderem von Andi Böcherer, dem Schweizer Ruedi Wild und Pieter Heemeryck aus Belgien.

Ebenfalls in Italien am Start stehen wird Thomas Steger vom Pewag Racing Team und der Vorarlberger Max Hammerle. Hammerle über seine Erwartungen „Meine Erwartungen sind nicht so hoch, ich will vor allem mal wieder alle Abläufe testen, da es ja seit September 2020 das erste Rennen ist. Wenn es super läuft erwarte bzw. hoffe ich auf ein Top 10 Resultat, das würde mich freuen. Trotz idealen Trainingsbedingungen im Ländle durch den Vorarlberger Triathlon Verband, ist das Schwimmen im Meer noch ein Fragezeichen. Beim Laufen fühle ich mich aktuell schon sehr gut und freue mich daher am meisten auf den abschließenden Halbmarathon.“

Bei den Damen gibt Lisa-Maria Dornauer ihr Wettkampf-Debüt 2021.