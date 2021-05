Super League Triathlon hat heute die Championship Serie 2021 bekannt gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte von Super League Triathlon kommt man dabei in große Städte und trägt Bewerbe in London, München, Malibu und Jersey aus.

Zu den Athleten zählt die Creme de la Creme der Kurzdistanz-Athleten angeführt von den beiden Titelverteidigern Vincent Luis und Katie Zaferes. Sie treffen auf Georgia Tayler-Brown, Jonathan Brownlee, Beth Potter und Kristian Blummenfelt.

Die Renntermine 2021

Super League Triathlon London (West India Quay) am 5. September 2021

Super League Triathlon München (Olympiapark) am 12. September 2021

Super League Triathlon Jersey (St. Helier) am 18. September 2021

Super League Triathlon Malibu (Malibu Triathlon) am 25. September

Das Starterfeld umfasst jeweils 20 weibliche und männliche Athleten. Bei allen Events können auch Wildcards an weitere Athleten vergeben werden. Das Format wird dabei gestrafft und auf einen Tag zusammengefasst.

Super League Triathlon Athletinnen 2021:

Katie Zaferes, Georgia Taylor-Brown, Jessica Learmonth, Cassandre Beaugrand, Beth Potter, Sophie Coldwell, Taylor Spivey, Rachel Klamer, Vicky Holland, Emma Jeffcoat, Yuko Takahashi, Leonie Periault, Anna Godoy, Maya Kingma, Ilaria Zane, Valerie Barthelemy.

Super League Triathlon Athleten 2021:

Vincent Luis, Jonathan Brownlee, Henri Schoeman, Hayden Wilde, Kristian Blummenfelt, Alex Yee, Marten Van Riel, Vasco Vilaca, Gustav Iden, Jelle Geens, Justus Nieschlag, Jonas Schomburg, Richard Murray, Tyler Mislawchuk, Leo Bergere, Matthew Hauser.