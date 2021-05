Wir haben die große Ehre, zwei Athleten in unsere Hall of Fame aufnehmen zu können, die auf mehreren Ebenen verkörpern, was IRONMAN bedeuten und repräsentieren kann. Von herausragenden Leistungen auf höchstem Niveau mit zahlreichen IRONMAN-Weltmeisterschaften in ihren jeweiligen Divisionen bis hin zu Botschaftern, die den Sport vorangebracht und dabei Türen geöffnet haben, haben Natascha und Carlos nicht nur der IRONMAN-Gemeinschaft, sondern dem gesamten Triathlonsport viel bedeutet”, sagte Andrew Messick, President & Chief Executive Officer von The IRONMAN Group. „Durch ihre Leistungen haben Natascha und Carlos dem Sport einen unvergesslichen Stempel aufgedrückt. Sie repräsentieren das Beste, was IRONMAN für diejenigen sein kann, die sich an die Startlinie wagen und damit neu definieren, was alles möglich ist. Unsere Glückwünsche an diese beiden unglaublichen Athleten und unser Dank an sie, dass sie großartige Botschafter des Triathlons sind.”

• Natascha Badmann wurde in ihrem ersten Jahr der Berechtigung in die IRONMAN Hall of Fame aufgenommen. Sie war die erste Europäerin, die 1998 die IRONMAN World Championship gewann. Badmann wurde sechsmalige IRONMAN-Weltmeisterin und gewann weitere Titel in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2004 und 2005. Die gebürtige Baslerin ist zu einer Legende und Ikone des Sports geworden. Sie gewann ihre erste IRONMAN-Weltmeisterschaft im Alter von 29 Jahren und wurde danach eine von nur vier Frauen in der Geschichte, die mehr als drei Mal einen IRONMAN-Weltmeistertitel gewannen. Als sie sich 2016 im Alter von 50 Jahren aus dem Profi-Rennsport zurückzog – erstaunliche 20 Jahre nach ihrem ersten IRONMAN World Championship Event in Kona – lieferte Badmann immer wieder unvergessliche Leistungen ab, darunter die Aufholjagd von 10 Minuten Rückstand auf die Australierin Michellie Jones (2019 in die IRONMAN Hall of Fame aufgenommen), um ihren letzten Titel im Jahr 2005 mit fast zwei Minuten Vorsprung zu gewinnen, und die schnellste Radzeit im Frauenfeld im Jahr 2012 (5:06:07) im Alter von 45 Jahren. Badmann lebt mit ihrem Mann, Trainer und Ernährungsberater Toni Hasler, und Tochter Anastasia in der Schweiz. Sie arbeitet weiterhin als Sozialarbeiterin.

• Carlos Moleda ist ein fünffacher IRONMAN-Weltmeister in der Handbike-Division und ein Pionier für den Sport und den Handbike-Rennsport. Geboren in São Paulo, Brasilien, zog Moleda im Alter von 18 Jahren in die Vereinigten Staaten, trat dem Militär bei und wurde ein U.S. Navy SEAL. Als Träger des Purple Heart wurde Moleda im Dienst verletzt und war seit 1989 gelähmt. Nach einer Einführung in den Triathlon durchbrach Moleda die Grenzen und wurde der erste Handbike-Athlet, der bei der IRONMAN-Weltmeisterschaft 1998 die 11-Stunden-Marke unterbot. In der Folgezeit gewann er fünfmal die Handbike-Division. Er ist siebenfacher nationaler Meister und gewann auch zweimal den Buffalo Springs Triathlon (jetzt IRONMAN 70.3 Lubbock). Moleda hat an der Entwicklung von Regeln für Paratriathlon-Veranstaltungen mitgewirkt, den Kilimandscharo bestiegen und das Race Across America in 8 Tagen und 9 Stunden in einer vierköpfigen Handbike-Staffel absolviert. Moleda fungiert jetzt als Sprecher der Challenged Athletes Foundation und nutzt sein Fachwissen und seine Motivationsfähigkeiten, um jüngeren Kindern mit Behinderungen das Handbikefahren beizubringen.

Die IRONMAN Hall of Fame wurde 1993 gegründet, um Personen zu ehren, die herausragende Beiträge zum Wachstum der berühmtesten Triathlon-Rennserie der Welt geleistet haben. Badmann und Moleda reihen sich in eine prestigeträchtige Liste bemerkenswerter Persönlichkeiten ein, die für das geehrt werden, was sie dem Triathlonsport und dem IRONMAN sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettkampfs gegeben haben.

IRONMAN Hall of Fame: